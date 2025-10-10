A nap vicce: a tolvaj visszavitte a lopott tévét, mert nem tudta eladni

Mondhatnánk, hogy ha valaki tolvajnak áll, legalább legyen benne egy kis profizmus. De a Szekszárdi Járási Ügyészség által most vádlottként emlegetett 32 éves tolvaj története inkább egy rossz kabaré, mint bűnügyi krimi. A férfi hónapokon át rabolt és lopkodott Tolna vármegye egyik csendes kis falujában, de a végén még ő maga is visszaszolgáltatta az egyik zsákmányát. Bár nem önként és dalolva, egyszerűen nem tudta eladni a lopott tévét. - írta a Teol.hu.

A tolvaj most komoly következményekkel számolhat

Fotó: Teol.hu (Illusztráció)

A vádirat szerint a 32 éves tolvaj egyik este kiszúrta, hogy a szomszéd ház ablakát csak bukóra hagyták nyitva. Kiszakította a szúnyoghálót, benyomta az ablakot és már bent is volt a házban. Ott mindent összekutatott. Aranyékszereket, vércukormérőt, kisebb értékeket, majd a tévét is leemelte a falról.

Szégyenkezik a tolvaj

De nem érte be ennyivel. Átmászott a szomszéd kerítésen is párszor és több részletben több köbméternyi tűzifát is átcipelt magának. A fával begyújtott, az ékszereket eladta, azonban a tévével már nem volt ilyen szerencséje.

Senki nem akarta megvenni, ezért visszavitte azt a szomszédhoz.

De a történet itt még koránt sem ér véget! Február 6-án a tolvaj és 22 éves cimborája iszogatni kezdtek egy ismerősnél. Az este egészen jól indult, ám amikor a házigazda enyhén illuminált állapotban lefeküdt aludni, a két barát rögvest akcióba lépett. Ellopták mobiltelefonját, készpénzét, egy hősugárzót és még pár apróságot is, majd kifele menet még két biciklit is magukkal vittek.

A tolvaj nem először járt a bíróságon

A 32 éves elkövető már kapott egyszer egy felfüggesztett börtönbüntetést, ezeket az akciókat pedig éppen a próbaidőszak alatt követte el, vagyis most már biztos, hogy komoly következményekre számíthat. A Szekszárdi Járási Ügyészség börtönt, pénzbüntetést, közügyektől való eltiltást és vagyonelkobzást is kért, fiatal társával szemben pedig elzárást.

