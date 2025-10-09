Hírlevél

Rendkívüli

Csendes járvány söpör végig a nőknél – a menorexia életveszélyes is lehet

XIII kerületben

Ezt ne hagyja ki! Így fogták el a luxusautó-tolvajt Angyalföldön – videó

Október 6-án, 9:45-kor egy luxusterepjáró eltűnését jelentették. A tolvaj, a 23 éves B. Ádám egy budapesti szalonból lopta el az autót, még a barátait is meginvitálta autókázni. A nagy öröm azonban csak néhány percig tartott.
9:45-kor október 6-án bejelentés érkezett a hatóságokhoz. Egy luxusautónak veszett nyoma budapesti szalonból. A tolvaj, B. Ádám még sofőrt is kerített magának. Azonban gyorsan rajtuk ütöttek a sheriffek – írta meg a BRFK a Facebook oldalán.

A tolvaj két ismerősére lett figyelmes útközben és próbakört ajánlott fel nekik
A tolvaj két ismerősére lett figyelmes útközben és próbakört ajánlott fel nekik
Fotó: BARANYAI ATTILA (illusztráció)

Csak éppen elfelejtette nekik elmondani, hogy a luxusautó nem az övé. 

Eközben kényelmesen hátradőlt, élvezte az utazást. Miután a jármű eltűnését bejelentették, a BRFK Tevékenységirányítási Központ munkatársai rögtön követni kezdték a terepjáró mozgását, és a rádión keresztül továbbították az információkat.

A tolvaj és bajtársai nem tudták sokáig kiélvezni a luxusautó kényelmét

A 13. kerületben bukkantak a jármű nyomára a Közrendvédelmi Főosztály munkatársai. Ehhez csupán 9 perc kellett nekik. Az összehangolt munkának, és a gyors reagálásnak köszönhetően a tolvaj nem jutott messzire barátaival. 9:54-kor ért véget a tesztvezetés. 

A lopás mellett közokirattal való visszaélés miatt is eljárás indult B. Ádám ellen. 

A gépjármű szemléje során, a szalon udvarán parkoló autó tankolókártyája és forgalmi engedélye előkerült. A tolvajt letartóztatták, kiderült, hogy augusztusi és szeptemberi lopások miatt már körözés alatt állt. Tanúként hallgatták ki jóhiszemű barátokat, azonban később kiderült, hogy volt vaj nekik is bőven a fülük mögött. 

A sofőrnek nem volt jogosítványa, a női utast pedig már körözték kábítószeres ügyek miatt. 

