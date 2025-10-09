Ezt ne hagyja ki! Így fogták el a luxusautó-tolvajt Angyalföldön – videó

9:45-kor október 6-án bejelentés érkezett a hatóságokhoz. Egy luxusautónak veszett nyoma budapesti szalonból. A tolvaj, B. Ádám még sofőrt is kerített magának. Azonban gyorsan rajtuk ütöttek a sheriffek – írta meg a BRFK a Facebook oldalán.

A tolvaj két ismerősére lett figyelmes útközben és próbakört ajánlott fel nekik

Fotó: BARANYAI ATTILA (illusztráció)

Csak éppen elfelejtette nekik elmondani, hogy a luxusautó nem az övé.

Eközben kényelmesen hátradőlt, élvezte az utazást. Miután a jármű eltűnését bejelentették, a BRFK Tevékenységirányítási Központ munkatársai rögtön követni kezdték a terepjáró mozgását, és a rádión keresztül továbbították az információkat.

A tolvaj és bajtársai nem tudták sokáig kiélvezni a luxusautó kényelmét

A 13. kerületben bukkantak a jármű nyomára a Közrendvédelmi Főosztály munkatársai. Ehhez csupán 9 perc kellett nekik. Az összehangolt munkának, és a gyors reagálásnak köszönhetően a tolvaj nem jutott messzire barátaival. 9:54-kor ért véget a tesztvezetés.

A lopás mellett közokirattal való visszaélés miatt is eljárás indult B. Ádám ellen.

A gépjármű szemléje során, a szalon udvarán parkoló autó tankolókártyája és forgalmi engedélye előkerült. A tolvajt letartóztatták, kiderült, hogy augusztusi és szeptemberi lopások miatt már körözés alatt állt. Tanúként hallgatták ki jóhiszemű barátokat, azonban később kiderült, hogy volt vaj nekik is bőven a fülük mögött.

A sofőrnek nem volt jogosítványa, a női utast pedig már körözték kábítószeres ügyek miatt.

