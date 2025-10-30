Húsz nap, hat helyszín: a „mindenevő" tolvaj lecsapott

A Miskolci Járásbíróság ítéletet hozott egy férfival szemben, aki mindössze húsz nap leforgása alatt hat különböző helyszínen – többek között pizzériából, iskolából és fürdőből – is sikeresen lopott. A tolvaj sorozatban elkövetett besurranásai miatt most három év börtönbüntetést kapott – írta a Boon.hu.

Három év börtönre ítélték a tolvajt

Nem válogatott a tolvaj

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2023. május 14. és június 3. között, mindössze húsz nap leforgása alatt, több helyszínen követett el lopásokat.

Nyékládháza: Besurrant egy pizzéria irodájába, ahonnan elvitte egy dolgozó pénztárcáját.

Miskolc (Plébánia): Ellopott egy elektromos kerékpárt egy plébániához tartozó közösségi teremből, amit később továbbértékesített.

Miskolc (Iskola): Egy nyitott tanteremből kisebb értékű tárgyakat, valamint egy laptopot vitt el, amit szintén pénzzé tett.

Emőd (Sporttelep): Egy sporttelepi öltözőből egy őrizetlenül hagyott táskából lopott pénztárcát, iratokat és bankkártyát, utóbbival egy közeli dohányboltban fizetett.

Emőd (Útszakasz): Különböző értékeket tulajdonított el egy nyitva hagyott, parkoló tehergépjárműből.

Tiszaújvárosi Termálfürdő: Az alkalmazottak által használt helyiségből vitt el egy hátizsákot, amelyben értékek, iratok és egy bankkártya is volt. Ezzel a kártyával vendéglátóhelyen és dohányboltban is fizetett.

A bíróság a vádlottat összesen lopás bűntettében, lopás vétségében és kétrendbeli csalás bűntettében mondta ki bűnösnek. Halmazati büntetésként a Miskolci Járásbíróság 3 év börtönfokozatú szabadságvesztésre ítélte, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

A döntéshozatal során súlyosító körülményként vették figyelembe a vádlott büntetett előéletét, a bűncselekmények többszörös halmazatban történő elkövetését, a speciális bűnismétlő voltát, valamint az ilyen jellegű cselekmények elszaporodottságát. Enyhítő körülményként értékelték, hogy a vádlott tényfeltáró beismerő vallomást tett, és megbánó magatartást tanúsított.

Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyészség három munkanap gondolkodási időt kért a fellebbezésről való nyilatkozatra, a vádlott és védője pedig enyhítésért jelentett be fellebbezést.