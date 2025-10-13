Hírlevél

Rendkívüli

Két gyorsvonat ütközött Szádalmásnál, legalább százan megsérültek – videó

lopás

Szesztestvériség: ami a tiéd, az az enyém is

Sokba került a közös italozás a zalai férfinek. Újdonsült ivócimborája szabadította meg az összes pénzétől. A tolvaj gyorsan el is verte a zsákmányt.
A közös italozás végén az összes megtakarított pénze odalett egy zalai férfinek - írta meg a Zaol.hu a Zala Vármegyei Főügyészség közleménye alapján. A meglopott férfi maga mutatta meg a tolvajnak, hogy hol tartja a pénzét.

Negyedmillióval gazdagabban tért haza a közös italozásból a tolvaj
Negyedmillióval gazdagabban tért haza a közös italozásból a tolvaj
Fotó: illusztráció  Shutterstock

A 22 éves férfi 2024 szeptemberében egy semjénházi kocsmában ismerkedett meg a sértettel, majd több órás közös italozást követően együtt távoztak az italboltból. A piálást egy közös ismerősüknél folytatták, végül a sértett otthonában kötöttek ki. A férfi, ki tudja miért, de megmutatta újdonsült ismerősének, hogy hol tartja a megtakarítását. Amikor aztan rövid időre magára hagyta, a tolvaj ellopott 250 ezer forintot a fürdőszobában lévő dobozból, majd kereket oldott.

Vádat emeltek a tolvaj ellen

A bűncselekménnyel okozott kárból mindössze 20 ezer forint térült meg lefoglalással. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat a fiatal férfivel szemben. 

