Limuzintolvajok garázdálkodnak Borsodban

Október 3-án éjszaka profi módon elkövetett lopás történt Mezőnagymihály határában, ahol Barati Róbert gazdálkodótól hat nagy értékű limuzin fajtájú szarvasmarhát loptak el a tolvajok - írta a Boon.hu.
Egymillió forint nyomravazetői díj a tolvajok ellen
A károsult gazda 1 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információval segíti a rendőrséget a tettesek elfogásában. A díj felajánlásával a gazda nem csupán a saját kárát szeretné enyhíteni, hanem a célja az is, hogy a többi gazdát is megóvja a hasonló támadásoktól.
A bűncselekményt követően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara borsodi szervezete is figyelmeztetést adott ki a gazdák felé. A Kamara a helyi termelőket fokozott óvatosságra kéri, többek között:
- a rendszeres kamerafelvételek ellenőrzésére,
- a kerítések és zárak alapos vizsgálatára,
- és a gyanús mozgások azonnali jelentésére.
A rendőrség vizsgálja az ügyet, és kéri a lakosság segítségét: aki bármilyen információval rendelkezik a lopásról, az azonnal jelentkezzen a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon vagy az Agrárkamara Facebook-oldalán közzétett telefonszámon.
Nem ez az első eset, hogy állatokat loptak. Korábban egy ház udvaráról loptak el egy kutyát, amelyet kutya viadalra vittek. Részleteket az Origo.hu oldalán olvashatnak.