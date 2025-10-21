Limuzintolvajok garázdálkodnak Borsodban

Október 3-án éjszaka profi módon elkövetett lopás történt Mezőnagymihály határában, ahol Barati Róbert gazdálkodótól hat nagy értékű limuzin fajtájú szarvasmarhát loptak el a tolvajok - írta a Boon.hu.

Egymillió forint nyomravezetői díjat ígért a kétségbeesett gazda a tolvajok megtalálásáért

Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Egymillió forint nyomravazetői díj a tolvajok ellen

A károsult gazda 1 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információval segíti a rendőrséget a tettesek elfogásában. A díj felajánlásával a gazda nem csupán a saját kárát szeretné enyhíteni, hanem a célja az is, hogy a többi gazdát is megóvja a hasonló támadásoktól.

Nem csak autóban, de marhában is prémium a limuzin

Fotó: magyarmezogazdasag.hu/

A bűncselekményt követően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara borsodi szervezete is figyelmeztetést adott ki a gazdák felé. A Kamara a helyi termelőket fokozott óvatosságra kéri, többek között:

a rendszeres kamerafelvételek ellenőrzésére,

a kerítések és zárak alapos vizsgálatára,

és a gyanús mozgások azonnali jelentésére.

A rendőrség vizsgálja az ügyet, és kéri a lakosság segítségét: aki bármilyen információval rendelkezik a lopásról, az azonnal jelentkezzen a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon vagy az Agrárkamara Facebook-oldalán közzétett telefonszámon.

