Rendkívüli

Akkorát csapott a lengyelekre Lavrov, hogy az a Holdon is hallatszik

Fontos!

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

tolvaj

Limuzintolvajok garázdálkodnak Borsodban

Éjszaka tűntek el mezőnagymihályi határból a gazda nagy értékű limuzin marhái, ezért az kétségbeesetten próbálja felgöngyölíteni a szálakat. A tolvajok elfogásához a károsult gazda egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel.
Október 3-án éjszaka profi módon elkövetett lopás történt Mezőnagymihály határában, ahol Barati Róbert gazdálkodótól hat nagy értékű limuzin fajtájú szarvasmarhát loptak el a tolvajok - írta a Boon.hu.

Egymillió forint nyomravezetői díjat ígért a kétségbeesett gazda a tolvajok megtalálásáért
Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Egymillió forint nyomravazetői díj a tolvajok ellen

A károsult gazda 1 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információval segíti a rendőrséget a tettesek elfogásában. A díj felajánlásával a gazda nem csupán a saját kárát szeretné enyhíteni, hanem a célja az is, hogy a többi gazdát is megóvja a hasonló támadásoktól.

Nem csak autóban, de marhában is prémium a limuzin
Fotó: magyarmezogazdasag.hu/ 

A bűncselekményt követően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara borsodi szervezete is figyelmeztetést adott ki a gazdák felé. A Kamara a helyi termelőket fokozott óvatosságra kéri, többek között:

  • a rendszeres kamerafelvételek ellenőrzésére,
  • a kerítések és zárak alapos vizsgálatára,
  • és a gyanús mozgások azonnali jelentésére.

A rendőrség vizsgálja az ügyet, és kéri a lakosság segítségét: aki bármilyen információval rendelkezik a lopásról, az azonnal jelentkezzen a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon vagy az Agrárkamara Facebook-oldalán közzétett telefonszámon.

Nem ez az első eset, hogy állatokat loptak. Korábban egy ház udvaráról loptak el egy kutyát, amelyet kutya viadalra vittek. Részleteket az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

