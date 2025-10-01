Mesterkulcsot használt a szobalány, azóta sem találják

Lopás vétsége miatt, a tolvaj távollétében emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 39 éves miskolci nővel szemben, aki az egyik balatonfüredi szálloda alkalmazottjaként lenyúlta egy vendég pénzét - írja a Veol.hu.

Pénzt lopott egy vendégtől, majd megszökött a tolvaj szobalány

Fotó: Illusztráció/Getty Images

A Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban közölte: a büntetett előéletű és jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló nő 2024 augusztusában mesterkulccsal bement az egyik szobába, és az ott lakó, de éppen távol lévő vendég pénztárcájából ellopott 1050 eurót. A lopással okozott 420 ezer forint kárból végül lefoglalással 173 ezer forint megtérült.

Kereket oldott a tolvaj

A rovott múltú nő a büntetőeljárás során ismeretlen helyre távozott, ezért vele szemben a távollétében emelt vádat az ügyészség. Vádiratukban fogházbüntetés, közügyektől eltiltás, valamint egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetésének utólagos végrehajtására tettek indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.

