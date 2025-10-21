Ilyen nincs, még ez is! Tömegbaleset az M0-son

Türelmesnek kell lennie annak a sofőrnek, aki az M0-ás autóúton indult el kedden reggel. A halásztelki lehajtó közelében ugyanis tömegbaleset történt, amelyben egy kamion és két autó érintett.
Súlyos tömegbaleset történt a főváros körgyűrűjén, az M0-ás autóúton. A 16-os kilométernél, Halásztelek közelében egy élelmiszert szállító kamion karambolozott két kocsival - írta meg a Ripost.hu.
Tömegbaleset bénítja a forgalmat
A baleset az M1-es felé vezető oldalon történt. A helyszínre a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik gyorsan áramtalanították a járműveket. A társhatóságok, a mentők és tűzoltók két sávot is lezártak, ami miatt nagy dugóra kell készülnie az arrafelé haladóknak.
