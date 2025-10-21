Durva, négy autó ütközött, a tömegbaleset miatt megbénult Budapest

Négy autó karambolozott a fővárosban kedden délelőtt. A tömegbaleset a 19. kerületben, a Ferihegyi repülőtérre vezető út melletti Vak Bottyán utca közelében történt és azonnal megbénult tőle a város - írta meg a Bors.

Tömegbaleset bénította meg Budapestet 2025. október 21-én délelőtt

Fotó: unsplash.com

A repülőtérre vezető úton dugót okozott a tömegbaleset

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy autót áramtalanítottak az ütközés helyszínén. A karambol nem csak az autóban ülőknek okozott gondot a környéken, a közösségi közlekedés forgalma is akadozott - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Annak a sofőrnek is türelmesnek kellett lennie, aki az M0-ás autóúton indult el kedden reggel. A halásztelki lehajtó közelében is tömegbaleset történt, amelyben egy kamion és két autó volt érintett.