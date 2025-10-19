Halálos tömegbaleset történt a forgalmas úton

Demecser és Gégény között, a Kodály Zoltán út 13-as kilométerénél három kocsi csapódott egymásnak október 19-én. Egy ember olyan súlyosan megsérült a tömegbalesetben, hogy az életét már nem lehetett megmenteni - írta meg a Szon.hu. Egy mezőgazdasági járművet akart megelőzni két autó. A sofőrök nem vették észre, hogy szemből is jön valaki, frontálisan ütköztek.

Tömegbaleset helyszínére siettek ma a tűzoltók

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Lezárták az utat a tömegbaleset után

A nyíregyházi hivatásos és demecseri önkéntes tűzoltók mellett mentők és rendőrök is a helyszínre siettek. Az egyik autó három utasát feszítővágóval szabadították ki a roncsból.

Több sérültről érkezett hír, és egy halálos áldozatról.

