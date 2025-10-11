Tömegbalesettel indult a nap a forgalmas úton

Székesfehérvár közelében három autó karambolozott. A tömegbalesethez több társhatóságot riasztottak.
Tömegbalesetben három kocsi ütközött Székesfehérváron, a 8-as főúton, a Holland fasor közelében – számolt be róla a Feol.hu.
Tömegbaleset Székesfehérváron
A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a műszaki mentést végzik, közben áramtalanították az egyik járművet. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a helyszínre a többi társhatóság is kiérkezett.
Tegnap a nyíregyházánál történt balesetben öt ember sérült, közülük három gyerek. Részletek az Origo.hu oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!