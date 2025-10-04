Tömegkarambol: 11 emberhez kellett mentőt hívni

A 3608-as úton négy autó ütközött egymásnak Tiszalúc és Hernádnémeti között. A Boon.hu számolt be a tömegkarambolról.

Tömegkarambol történt az 3608-as úton

Fotó: Pixabay.com

Ezt tudjuk a tömegkarambolról

A négy autóban összesen 11-en utaztak.

A baleset után a mentők és a szerencsi hivatásos tűzoltók több egysége is az érintett útszakaszra sietett, amelyet teljes szélességében lezártak, a forgalmat pedig kerülőútra terelték. A hatóságok már vizsgálják az ütközés pontos körülményeit.

