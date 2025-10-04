Hírlevél

Tömegkarambol: 11 emberhez kellett mentőt hívni

Szombat délután súlyos baleset történt Tiszalúc és Hernádnémeti között a 3608-as úton. Négy autó utasai érintettek a tömegkarambolban.
A 3608-as úton  négy autó ütközött egymásnak Tiszalúc és Hernádnémeti között. A Boon.hu számolt be a tömegkarambolról.

Tömegkarambol történt az 3608-as úton
Fotó: Pixabay.com

Ezt tudjuk a tömegkarambolról

A négy autóban összesen 11-en utaztak. 

A baleset után a mentők és a szerencsi hivatásos tűzoltók több egysége is az érintett útszakaszra sietett, amelyet teljes szélességében lezártak, a forgalmat pedig kerülőútra terelték. A hatóságok már vizsgálják az ütközés pontos körülményeit.

Szeptember közepén az M3-as autópályán történt négyautós karambol nagy dugót okozott a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Részletek a cikkünkben.

 

