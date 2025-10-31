Tömegverekedés a vonaton, még a rendőröket is megrángatták a részeges fiatalok

Hatalmas balhé tört ki a Nyíregyháza és Budapest között közlekedő vonaton. A tömegverekedést egy részeg társaság provokálta ki, még egy rendőrt is le akartak rángatni a szerelvényről – írta a Szon.hu.

Tömegverekedés tört ki a vonaton, a rendőröket is megtámadták

Fotó: Ilusztráció (MÁV/Szon.hu)

Tömegverekedés a vonaton

A vádirat szerint egy 30 éves férfi hatfős társasággal 2025. október 26-án este a Nyíregyháza és a főváros között közlekedő vonaton részegen hangoskodott és veszekedett, ezzel pedig a frászt hozták az utasokra. Ezt látva a kalauzok a vonaton utazó szolgálaton kívüli rendőröket hívták segítségül. A rendőröknek először még sikerült a társaságot megfékezni, de hamarosan újból kitört a balhé. Ekkor a rendőrök közölték a társasággal, hogy a következő állomáson le kell szállniuk.

Ezek után a vádlott levette a pólóját, a rendőrökhöz vágta, és az egyiküket azzal fenyegette meg, hogy megkeresi a közösségi oldalon és megöli.

Mikor a vonat megállt Hatvannál, a férfi leköpte a rendőröket, majd az egyiküket

a lábánál fogva próbálta lerángatni a vonatról.

Őrjöngését csak akkor hagyta abba, amikor a helyszínre érkeztek az időközben riasztott hevesi egyenruhások.

Az ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki. A már több bűntényt elkövető férfit a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseinek értelmében a tömegverekedés után 72 órán belül a Hatvani Járásbíróság elé állította. A bíróság 2 év végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

