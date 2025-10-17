Olyan tömegverekedést rögzítettek mobillal Borsodban, hogy Hollywood is megirigyelné

Nyomozás indult amiatt, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében történt. Egy buszmegállóban tört ki tömegverekedés.
Brutális tömegverekedés tört ki Ricsén - tudta meg a TV2 Tények. Egy buszmegállóban esett egymásnak két lány. Ezzel kezdődött.
Ököllel ütötték-verték egymást, még bele is rúgtak a másikba, miközben próbálták őket szétválasztani.
Ekkor ért oda az egyikük édesapja, és azonnal lépett.
Elkapta lánya ellenfelét és a nyakánál fogva hátralökte.
Valaki felvette a tömegverekedést
A verekedésről felvétel is készült, és feljelentés is született utána. Garázdaság miatt indult eljárás az ügyben. A felvételt ide kattintva láthatja, feltétlenül nézze meg!
