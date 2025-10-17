Olyan tömegverekedést rögzítettek mobillal Borsodban, hogy Hollywood is megirigyelné

Brutális tömegverekedés tört ki Ricsén - tudta meg a TV2 Tények. Egy buszmegállóban esett egymásnak két lány. Ezzel kezdődött.

Olyan tömegverekedést rögzítettek mobillal, hogy Hollywood is megirigyelné

Ököllel ütötték-verték egymást, még bele is rúgtak a másikba, miközben próbálták őket szétválasztani.

Ekkor ért oda az egyikük édesapja, és azonnal lépett.

Elkapta lánya ellenfelét és a nyakánál fogva hátralökte.

Valaki felvette a tömegverekedést

