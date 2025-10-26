Borzalmas tragédia Ausztriában, két magyar égett halálra az autóban – videó

A két magyar éppen hazafelé tartott Németországból, amikor hátulról beléjük rohant egy autó, amelyet egy részeg sofőr vezetett. A TV2 Tények osztotta meg a sokkoló tragédia megdöbbentő részleteit.

Borzalmas tragédia Ausztriában, két magyar halálra égett az autóban egy részeg sofőr miatt

Fotó: Tények.hu

A borzalmas tragédia során két magyar vesztette életét az ittas sofőr miatt

A 38 éves, vétkes autós meg akarta előzni az áldozatok kocsiját az A9-es autópályán, amely azonnal kigyulladt, amikor hátulról nekik csapódott. A fiatalok munkából jöttek haza Magyarországra, a roncsba szorultak és meghaltak – közölte a Tények.hu.

A részeg sofőr a belső sávban előzött, amikor hatalmas erővel belecsapódott a magyar személygépkocsi hátuljába. Olyan elemi erejű volt az ütközés, hogy a magyarok autója lángra kapott, és az utasteret rövid időn belül elborította a tűz. A balesetről egy Ausztriában élő magyar nő nyilatkozott a Tényeknek.

Mire a tűzoltók kivonultak a helyszínre, már lángokban állt az egész autó, amihez nagyon nehezen fértek hozzá. Állítólag csak gázmaszkokkal tudtak az autóhoz hozzájutni, mivel az autó körül hatalmas volt a füst. Mire végre sikerült a lángokat megfékezni, akkor szembesültek vele, hogy gépkocsiban levő két személy az életét vesztette

– mesélte a tragédia hatása alatt álló szemtanú.

A fiatalok Németországban dolgoztak, és éppen hazafelé tartottak. A kiérkező mentőorvos már csak a halálukat tudta megállapítani.

A családtagokat telefonon értesítették, teljesen összetörtek a hír hallatán.

A fiatal fiamat elveszítettem. Biztos információt még nem kapunk, mert még tart a boncolás

– nyilatkozta elcsukló hangon az egyik fiatalember édesapja.

Borzasztó volt, el sem akartam hinni

– reagált az édesanya.

Megszólalt egy szakértő is, aki a felvételeket nézve elmondta, a lángok a motortérben keletkeztek, és onnan terjedtek el. A fiataloknak esélyük sem volt a túlélésre, hiszen súlyosan megsérültek. Egy ilyen tűzesetnél minden másodperc számít. Ilyenkor egy szikra miatt nagyon rövid időn belül, két-három másodperc alatt hatalmas robbanással gyullad ki az autó, és az utasoknak esélyük sincs kiszállni.