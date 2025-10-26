Égő autó, elhunyt családapa – focimeccsen búcsúztak a tragédia áldozatától

Szívszorító pillanatok várhatók vasárnap Szentlőrincen: a helyi NB II-es focicsapat gyászszünettel emlékezik egykori játékosára, Dominikra, aki az osztrák autópályán történt borzalmas tragédia következtében vesztette életét - írta a Bama.hu.

Tragédia történt az osztrák autópályán

Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at

Tragédia az ausztriai A9-es autópályán

Egy ittas sofőr a rendőrség szerint jelentős mennyiségű alkohollal a szervezetében, előzés közben frontálisan ütközött egy magyar rendszámú autóval. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a magyar jármű kigyulladt és a benne utazó két baranyai férfi a helyszínen életét vesztette.

A lángoló autó látványa még a tapasztalt mentősöket is sokkolta. A tűzoltók csak hosszú percek alatt tudták eloltani a tüzet, az azonosítás pedig hosszabb időt vet igénybe, mert a jármű teljesen kiégett. Később kiderült:

mindkét elhunyt baranyai volt – egyikük Tésenyből, ötgyermekes édesapaként, a másik pedig Királyegyházán élt, korábban Szentlőrincen focizott.

Dominikot sokan ismerték és szerették. A közösségi médiában rengetegen emlékeznek rá, mint jókedvű, segítőkész férfira, aki a családjáért vállalta a külföldi munkát. Most azonban már csak emlék maradt belőle és egy üres hely a pályán.

A szentlőrinci sportegyesület közölte: vasárnap, október 26-án 13 órakor

a Békéscsaba elleni mérkőzés gyászszünettel kezdődik a sporttelepen. A csapat és a helyi közösség így szeretne búcsút venni egykori társuktól és barátjuktól.

A tragédia nyomán Baranya szerte sokan gyújtanak gyertyát, emlékezve a két férfira, akik egy szempillantás alatt vesztették életüket egy felelőtlen pillanat miatt.

