„Sajnos továbbra is figyelmen kívül hagynak minket” - meghalt egy magyar fiatal Ausztriában

Autóban utazva váratlanul rosszul lett egy 19 éves magyar fiú Ausztriában. Hányingerre panaszkodott, kiszállt a kocsiból, majd összeesett. A fiatalemberhez mentőhelikoptert kellett riasztani, ennek ellenére tragédia történt - számolt be a megrázó esetről a MagyarNemzet.hu a Kronen Zeitung írása alapján. Kiderült, hogy a fiú halálát szív- és érrendszeri problémák okozták.

A tragédia a nagy köd miatt történhetett

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A tragédia talán megelőzhető lett volna

A Vöröskereszt liezeni vezetője arról számolt be, hogy a mentőszolgálat egységei között sokáig elhúzódott a kommunikáció, és túl sokáig tartott a mentés. Azt is kijelentette, hogy komoly gondok vannak a sürgősségi ellátással. Otto Marl leszögezte, hogy bár ő nem szakember, úgy véli, hogy a gyorsabb ellátás életmentő lett volna. Megemlítette, hogy már évekkel korábban figyelmeztettek az hasonló jellegű tragédiák eshetőségére.

Sajnos továbbra is figyelmen kívül hagynak minket”

– mondta.

A Kronen Zeitung arról ír, hogy a helyiek vélekedése szerint a tartományi kormányzónak kellene megoldást találnia a helyzetre. Az FPÖ párt már évekkel korábban azt a javaslatot tette, hogy rendelkezzen a környék saját mentőorvosi állomással. Ehhez csak a politikai döntés hiányzik, orvosok és mentősök ugyanis lennének rá.

Augusztusban meghalt egy fiatal szekszárdi kosaras. A fiatalembernek leállít a szíve, edzője egyből megkezdte az újjáélesztést. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, azonban csak néhány nappal sikerült meghosszabbítani a sportoló életét.