Percek alatt történt a tragédia – a Sióba zuhant autóban vesztette életét a sofőr

Vasárnap hajnalban, háromnegyed öt előtt érkezett a bejelentés a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, hogy egy autó van a tetejére borulva a Sióban – írta meg a Teol.hu. A tragédia a Sárszentlőrinc felőli vashídnál történt.

Tragédia a Sióban, egy nagydorogi fiatalember az áldozat

Fotó: Illusztráció/Életjel ÖTE

Tragédia a folyóban

Úgy tudni, hogy az autó eddig tisztázatlan körülmények között letért az úttestről, majd a Sióba hajtott. A járműre a tetejére borulva, félig elsüllyedve, a vízben találtak rá. A sofőr, egy 35 éves nagydorogi férfi a helyszínen életét vesztette.

A szerencsétlenül járt autó mentésében a paksi és a mohácsi hivatásos tűzoltók, valamint a nagydorogi önkéntes egységek vettek részt. A helyszínre a mentőket is riasztották – közölte a Tolna vármegyei hírportál.

A baleset körülményeiről a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a későbbiekben ad bővebb információkat.

