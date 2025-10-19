Brutálisan összeverte saját gyerekeit egy parasznyai asszony

Egy parasznyai nő kegyetlenül bánt a 2, illetve 4 éves kisfiával még nyáron. A kicsik bűne az volt, hogy kilyukasztották a medencét. Papuccsal ütötte-verte őket, ahogy csak bírta. Brutális tetté videóra vette, ami felkerült az internetre. Az asszonytól elvették a kis Henriket és Lacikát, akiket a dédapjuk fel akart nevelni, de nem sokkal ezután tragédia történt, úgyhogy a férfinak erre már nem lesz lehetősége - írta meg a Borsonline.hu.

A váratlan tragédia az egész családot megrendítette

Kép forrása: Bors

A bántalmazó édesanyát megverték a saját rokonai azután, amit tett, aztán az egész falu meg akarta lincselni. Dédapja korábban a Bors-nak beszélt arról, mire készül.

Engem Szilvi, az unokám hívott fel, hogy nagy baj van, azonnal menjek. Akkor még el sem tudtam képzelni, hogy mi történt. Amikor odamentem, akkor mondja, hogy voltak itt a rendőrök, a gyámügy és el akarják vinni a gyerekeket. De még akkor se beszélt a felvételről. Azonnal rohantam a gyermekvédelemhez, hogy beszéljük meg a dolgot, hogy pontosan miért akarják elvenni a kicsiket. Hát ekkor szembesítettek azzal, hogy mit tett velük Szilvi"

– mondta akkor Károly, akit a gyerekek csak Papónak hívtak.

Tragédia tragédia hátán

A férfi azt mondta, nem érti, hogyan tehetett ilyet az unokája, akit ő nevelt fel szeretetben. Ezután következett be az, amire alighanem senki sem számított. A gyerekek dédapja meghalt.

Karcsi beteg volt már nagyon, de szerintem a mérhetetlen fájdalomba halt bele. Így a fiúk nem tudtak hozzá kerülni. Lacika az apjánál van, míg Heniket a nagybátyja vette magához. Szilviről nem tudunk semmit, ő vissza se jött Parasznyára. Bujkál valahol. Amikor eltemettük Karcsit, ő akkor sem jelent meg.

– magyarázta az egyik rokona a bulvárlapnak.

A bántalmazó édesanya szörnyű tettéről már korábban is írtunk. Vélhetően a nő saját élettársának készítette a videót, hogy bebizonyítsa, hogy képes megnevelni a gyerekeit.