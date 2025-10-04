Tíz élet, tíz év pereskedés - a vörösiszap-katasztrófa utóélete

– Az áradat úgy vitte az autót, akár egy papírdobozt. A bent ülők azt sem tudták, hol járnak, vagy mi történik. Ahogy egyre több vöröslő víz érkezett, egyre jobban ellepte a járművet, és pillanatokon belül eltűnt. A bent ülők próbáltak kiszabadulni, de hiába. Ők lehettek az első áldozatok – mondta egy szemtanú a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap-katasztrófáról. Ismert: ezen a halálos hétfői napon átszakadt a gát a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (MAL Zrt.) ajkai timföldgyárának zagytározójánál. A 600-szor 400 méteres, lúgos vízzel és iszappal csurig töltött medence tartalma rászabadult Kolontárra, Devecserre és Somlóvásárhelyre. A helyenként több mint két méteres vízoszlop vitt házat, jószágot, járművet és mindent, ami mozdítható volt. A tragédia nyomán tíz ember meghalt, több mint százötvenen megsérültek és több száz ingatlan vált lakhatatlanná. A felelősök elszámoltatása súlyos próbatétel elé állította a bírósági rendszert.

Így nézett ki az ipari katasztrófa a tragédia pillanatában

Fotó: MTI/Varga György

A közvélemény gyors válaszokat követelt. Orbán Viktor miniszterelnök már másnap kijelentette, hogy emberi mulasztás történhetett. Pintér Sándor belügyminiszter kemény hangon üzent a vállalat vezetőinek, mondván, ha szerintük nem veszélyes az iszap, akkor fürödjenek meg benne. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár pedig felfüggesztette a gyár működését, amíg nem állítják helyre a tározót.

A rendőrség eleinte ismeretlen tettes ellen indított eljárást, de hamar Bakonyi Zoltán vezérigazgató került a reflektorfénybe. Őt őrizetbe is vették, ám a bíróság szabadlábra helyezte, mondván nem áll fenn szökés veszélye. Az ügyet a Nemzeti Nyomozó Iroda vette kézbe, amely összesen 15 gyanúsított ellen folytatott nyomozást.

2012 januárjában vádat aztán emeltek: a vádiratban a teljes menedzsment szerepelt, a vezérigazgatótól kezdve a műszaki és kereskedelmi igazgatón át a környezetvédelmi felelősig és a diszpécserig. A vádat Fejes Péter ügyész képviselte.

A tragédia után az elsőfokú eljárás Veszprémben vette kezdetét

2012 szeptemberében megkezdődött a büntetőper a Veszprémi Törvényszéken, Szabó Gyöngyi bíró vezetésével. Az első tárgyalási napon Fejes Péter ügyész több mint három órán keresztül olvasta fel a 91 oldalas vádiratot. Ennek lényege az volt, hogy a MAL vezetői tudtak arról, hogy a tározó gátja instabil, de elmulasztották a megfelelő intézkedéseket. A mérőműszerek órákkal a katasztrófa előtt rendellenes adatokat mutattak, de a cégnek nem volt olyan automatikus rendszer kiépítve, amely riasztotta volna a diszpécsert vagy a hatóságokat.

A per azonban kínosan lassan haladt. Többször is változott az ülnökök összetétele, ezért a bizonyítási eljárás jelentős részét újra kellett kezdeni. Ez évekig tartó késedelmet eredményezett, és rengeteg károsult úgy érezte, a bíróság nem veszi komolyan az ügyet.

A tárgyalások során az egyik legismertebb hazai ügyvéd, Bánáti János képviselte a Mal Zrt. vezetőjét. Ő azzal érvelt, hogy a katasztrófa nem volt előre látható, és a vádlottak minden előírást betartottak.