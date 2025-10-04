Tíz élet, tíz év pereskedés - a vörösiszap-katasztrófa utóélete

– Az áradat úgy vitte az autót, akár egy papírdobozt. A bent ülők azt sem tudták, hol járnak, vagy mi történik. Ahogy egyre több vöröslő víz érkezett, egyre jobban ellepte a járművet, és pillanatokon belül eltűnt. A bent ülők próbáltak kiszabadulni, de hiába. Ők lehettek az első áldozatok – mondta egy szemtanú a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap-katasztrófáról. Ismert: ezen a halálos hétfői napon átszakadt a gát a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (MAL Zrt.) ajkai timföldgyárának zagytározójánál. A 600-szor 400 méteres, lúgos vízzel és iszappal csurig töltött medence tartalma rászabadult Kolontárra, Devecserre és Somlóvásárhelyre. A helyenként több mint két méteres vízoszlop vitt házat, jószágot, járművet és mindent, ami mozdítható volt. A tragédia nyomán tíz ember meghalt, több mint százötvenen megsérültek és több száz ingatlan vált lakhatatlanná. A felelősök elszámoltatása súlyos próbatétel elé állította a bírósági rendszert.
A közvélemény gyors válaszokat követelt. Orbán Viktor miniszterelnök már másnap kijelentette, hogy emberi mulasztás történhetett. Pintér Sándor belügyminiszter kemény hangon üzent a vállalat vezetőinek, mondván, ha szerintük nem veszélyes az iszap, akkor fürödjenek meg benne. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár pedig felfüggesztette a gyár működését, amíg nem állítják helyre a tározót.
A rendőrség eleinte ismeretlen tettes ellen indított eljárást, de hamar Bakonyi Zoltán vezérigazgató került a reflektorfénybe. Őt őrizetbe is vették, ám a bíróság szabadlábra helyezte, mondván nem áll fenn szökés veszélye. Az ügyet a Nemzeti Nyomozó Iroda vette kézbe, amely összesen 15 gyanúsított ellen folytatott nyomozást.
2012 januárjában vádat aztán emeltek: a vádiratban a teljes menedzsment szerepelt, a vezérigazgatótól kezdve a műszaki és kereskedelmi igazgatón át a környezetvédelmi felelősig és a diszpécserig. A vádat Fejes Péter ügyész képviselte.
2012 szeptemberében megkezdődött a büntetőper a Veszprémi Törvényszéken, Szabó Gyöngyi bíró vezetésével. Az első tárgyalási napon Fejes Péter ügyész több mint három órán keresztül olvasta fel a 91 oldalas vádiratot. Ennek lényege az volt, hogy a MAL vezetői tudtak arról, hogy a tározó gátja instabil, de elmulasztották a megfelelő intézkedéseket. A mérőműszerek órákkal a katasztrófa előtt rendellenes adatokat mutattak, de a cégnek nem volt olyan automatikus rendszer kiépítve, amely riasztotta volna a diszpécsert vagy a hatóságokat.
A per azonban kínosan lassan haladt. Többször is változott az ülnökök összetétele, ezért a bizonyítási eljárás jelentős részét újra kellett kezdeni. Ez évekig tartó késedelmet eredményezett, és rengeteg károsult úgy érezte, a bíróság nem veszi komolyan az ügyet.
A tárgyalások során az egyik legismertebb hazai ügyvéd, Bánáti János képviselte a Mal Zrt. vezetőjét. Ő azzal érvelt, hogy a katasztrófa nem volt előre látható, és a vádlottak minden előírást betartottak.
2016. január 28-án Szabó Gyöngyi tanácsa meghozta a döntést és mind a 15 vádlottat felmentették. Az ítélet indoklása szerint a tragédiát a 90-es években elkövetett tervezési hibák okozták, és nem a 2010-ben hivatalban lévő vezetők.
Ez a döntés sokkolta a közvéleményt: a károsultak csalódottak voltak, a politikusok értetlenül álltak az ítélet előtt, az ügyészség azonnal fellebbezett. A felmentő ítélet indoklása során Szabó Gyöngyi bírónő a nyomozás hiányosságait, a szakértői vélemények ellentmondásosságát is hangsúlyozta.
Az ügy ezt követően a Győri Ítélőtáblához került, amely 2017. február 6-án hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és kimondta, hogy új eljárást kell lefolytatni. Kiemelték:
az elsőfokú bíróság több eljárási szabályt megsértett, ítélete pedig alkalmatlan a felülbírálatra.
Az ítélőtábla azt is közölte, hogy mivel a Veszprémi Törvényszék elnöke jelezte, nincs olyan bírája, aki jogosult lenne eljárni és nincs kizárva a megismételt eljárásból, ezért azt a Győri Törvényszék folytatja le.
Az új verdikt végül 2019. február 4-én született meg. A Győri Törvényszék Bakonyi Zoltánt, a Mal Zrt. vezérigazgatóját 2 év 6 hónap, Deák József műszaki igazgatót 2 év letöltendő fogházbüntetésre ítélte. Az ajkai timföldgyár két korábbi vezetőjét gondatlanságból elkövetett közveszélyokozásban, közveszélyokozásban, valamint a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésében találták bűnösnek.
A további 13 vádlott közül az alsóbb szintű vezetőket, alkalmazottakat, összesen hat embert felfüggesztett szabadságvesztésre, egy főt pedig pénzbüntetésre ítéltek. Egy vádlott megrovást kapott, ötöt pedig felmentett a bíróság.
Németh Miklós tanácsvezető elmondta: a tragédiát a kazetta nem megfelelő alapozása és talajtörés idézte elő. Mindehhez azonban jelentősen hozzájárult a Mal Zrt. vezetői és felelős beosztású alkalmazottainak azon magatartása, amellyel megsértették az egységes környezetvédelmi engedélyben foglaltakat: hiányos volt a monitoring rendszer, vízzel töltötték túl a kazettát. A bíró kiemelte: a katasztrófa napján a víz lúgossága többszöröse volt a megengedettnek és a Mal Zrt. hamis adatokat adott meg a hatóságoknak és a katasztrófa bekövetkezte után is félretájékoztattak.
Bakonyi Zoltán vezérigazgató még órákkal a gátszakadás után is azt mondta, hogy a vörösiszap nem veszélyes, legfeljebb irritáló, szappanos vízzel le kell mosni, károsodást nem okoz
- emlékeztetett a bíró. A vádlottakat kötelezték az összesen 84 millió forintnyi bűnügyi költség megfizetésére, ennek java része Bakonyi Zoltánt terhelte. A több mint 6 milliárd 300 millió forintnyi polgárjogi igényt egyéb törvényes útra utasították.
A bíróság az ítélet indoklásakor azt is elmondta, hogy példátlan mennyiségű víz volt a tározóban: a gátszakadás utáni árhullám sok helyen elérte a 2,5 méteres magasságot. Ha ekkor az előírásoknak megfelelő mennyiségű vörösiszapos víz lett volna a kazettában, akkor legfeljebb másfél méteres lett volna az árhullám és sokkal kisebb a pusztítás.
Fejes Péter fellebbviteli főügyészségi ügyész a kilenced- és a tizenkettedrendű vádlott felmentő ítéletét tudomásul vette, a többi vádlott esetében fellebbezést jelentett be. A bűnösnek kimondott vádlottak felmentésért fellebbeztek, így az ügy másodfokon folytatódott.
2019. december 5-én kezdődött az ügy megismételt másodfokú eljárása a Győri Ítélőtáblán. A tárgyalássorozat nem tartott sokáig, a bíróság december 13-án ítéletet hirdetett.
A verdikt súlyosabb büntetést rótt ki a három, vezető beosztású vádlottra: a korábbi vezérigazgató 4 év, a másodrendű vádlott műszaki igazgató 3 év, a hidrátgyártás-üzemvezetőt pedig 2 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság. A többi alkalmazott esetében valamelyest súlyosabb, ám felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki az ítélőtábla. Hat vádlott esetében a bírói tanács helybenhagyta az ítéletet. A tizenötödrendű vádlottat, B. Antal vezető diszpécsert felmentették.
További egy évet kellett várni arra, hogy a persorozat végleg lezáruljon. A Kúria 2020 novemberében hallgatta meg a vád és a védelem képviselőit. A Mal Zrt. vezérkara ekkor azonban már a börtönbüntetését töltötte, így ők távmeghallgatás keretében szólalhattak fel.
A legfelsőbb bírói fórum végül helybenhagyta az ítéleteket. Ezek közül a legsúlyosabbak:
Az évtizedes büntetőeljárás közben és azután is több száz polgári per zajlott. Nemhogy jelen cikkünk, hanem talán egyetlen könyv terjedelmi kereteit is túlszárnyalná annak összeírása, hogy ki, mikor, milyen kártérítési pert indított és végül milyen összeget kapott vagy éppen nem kapott.
Azonban néhány támpontot tudunk biztosítani ahhoz, hogy az olvasó átlássa ezen perek volumenét. A MÁV például szintén pert indított a Mal Zrt. ellen, mivel a vörös áradat másfél kilométeren elsodorta a vasúti síneket. A cég végül 369 millió forintot fizethetett a vasúttársaságnak.
A magánszemélyek és a cégek is a Mal Zrt.-t perelték, amelynek hamar elfogyott a pénze. Csak az azonnali költségei meghaladták a 3,5 milliárd forintot, illetve további 2,5 milliárdba került az üzemzavar elhárítása. A gazdasági társaság hitelezői azonnali döntéssel 3 milliárd forintot vontak ki a cégből a katasztrófa bekövetkezte után. Emellett a MAL 1,5 milliárdos tartozást halmozott a fel a Bakonyi Erőművel szemben. Ezek az összegek azonban eltörpülnek a kiszabott környezetvédelmi bírság mellett, amelynek összege 135 milliárd forint volt. A magánszemélyek polgárjogi igényei további milliárdokat tettek ki, egyes becslések szerint 3,5 millárd forintnál is nagyobb összeget.
2013 márciusában az állam átvette a cég tulajdonjogát: a gyárat és a dolgozókat is, ám a Mal Zrt. már sosem tudta hozni a korábbi számait. Eközben jelentős értékcsökkenés is történt az eszközállományban: míg a katasztrófakor 30 milliárd forintra értékelték az eszközöket, 2014-ben már csak 17 milliárd forintért tudták értékesíteni azokat.
Az állam jelentős segítséget nyújtott a vörösiszap-károsultaknak: példás összefogással az érintett területet teljesen megtisztították a mérgező anyagtól, és 120 új lakóotthont építettek fel Devecseren és Kolontáron. Az ingatlanokat 2011. júniusában vehették át a családok. Eközben a segélyszervezetek is igyekeztek segíteni az áldozatoknak, akik azonnali pénzsegélyben is részesültek.
A segítség ellenére az áldozatok hozzátartozói, Kolontár és Devecser lakói azonban sosem kapták vissza, amit elveszítettek: egy várost, egy közösséget, a családjukat, barátaikat.