Megrázó tragédia: magyar túrázó vesztette életét a Magas-Tátrában

Egy 41 éves magyar túrázó életét vesztette a Magas-Tátrában, miután a heves esőzések következtében megáradt patakba zuhant. A férfi a Téry kunyhóból ereszkedett lefelé a Veľký Hang alatt, amikor megpróbált átgázolni a Kis-Tarpatakon. Miközben a turistaösvényen kívüli kritikus pontot próbálta megkerülni, megcsúszott és a patakba esett. Az erős áramlat elsodorta, majd eltűnt a víz alatt. A HZS Magas-Tátra Regionális Központjának mentői azonnal szárazföldön siettek a segítségére – közölte a Tények.hu a TASR szlovák hírügynökség közleménye alapján.

Magyar túrázó hunyt el a Magas-Tátrában

A fotó illusztráció: Shutterstock

A segítségkérés péntek reggel érkezett, azonban a rendkívül kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a helikopteres mentést nem tudták bevetni, így a mentők gyalogosan indultak a helyszínre, és átkutatták a megáradt patak medrét.

Másnap találtak rá a túrázó holttestére

A kereséshez keresődrónt és mobiltelefon-keresőt is bevetettek, mivel a magyar férfi telefonja továbbra is aktív volt. Azonban a mentők késő estig nem találták meg a túrázót, ezért félbeszakították a mentőakciót. A keresés másnap kora reggel folytatódott, végül szombaton, a vízszint csökkenése és szemtanúk segítsége révén sikerült megtalálni az elhunyt férfi holttestét – közölte a szlovák tűzoltóság.

