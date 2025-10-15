Kétszer kellett új életet kezdenie egy nyolc gyerekes magyar családnak

A milotai Lukács családot az elmúlt években megpróbáltatások sorozata érte: a népes famíliának két háza is leégett. Lukács Szilárd és Anikó élete éppen 2020 októberében telt a legnagyobb boldogságban, hiszen az asszony a nyolcadik gyermekük születésére készült. Egy szombati napon azonban a szülés megindulásával egy időben a családanya állapota hirtelen rosszabbodott: lebénultak a végtagjai és a szája is. Még nagyobb tragédiává vált a sorsfordító nap, amikor az első otthonukat megsemmisítő tűz miatt a szülőknek gyermekeikkel együtt újra kellett kezdeniük az életüket - írta a Borsonline.hu.

Két alkalommal is tűz pusztította el otthonát egy családnak

Fotó: borsonline.hu

Második otthonát is elvette a tűz a milotai családtól

A milotai Lukács családot továbbra is csapások sújtják. Anikó asszony nyolcadik gyermekének,

Emírnek a világra hozatala 2020 októberében drámai körülmények között zajlott.

A kismamát súlyos izomgyengeség és bénulásos tünetek miatt vitték kórházba, ahol magnéziumhiányt állapítottak meg nála, amit szerencsére kezelni tudtak. A kisfiú végül császármetszéssel született meg.

A tragédia azalatt következett be, amíg a gyerekek apja a kórház folyosóján várakozott. A családfő elmondása szerint 10 perc alatt elvesztettek mindent. Miután Szilárd a többi gyermekkel a rokonokhoz ment az örömhírrel, egy szomszéd azzal riasztotta őket, hogy tűz ütött ki az otthonukban. Az apa azonnal hazarohant, de már túl késő volt. Elmesélése szerint

még a gázpalackot sem tudták kihozni.

A házuk porig égett. A tűzoltók csak fél órával később érkeztek ki a helyszínre.

A családnak sikerült egy másik lakást vásárolnia Milotán, de a megnyugvás rövid ideig tartott. Szilárd elmondása szerint, miután azt hitték, rendeződik az életük, a balszerencse ismét lecsapott: az új otthonuk is leégett.

A hatvan hónap alatt történteket az apa szavaiból érezhető fásultsággal elevenítette fel.

A férfi elmagyarázta, hogy az első leégés után vásárolt lakásra felhalmozott 177 ezer forintnyi tartozás miatt, amit nem tudtak kifizetni, az összeg a kamatokkal jelentősen megnőtt. A család jelenleg kénytelen albérletben élni.