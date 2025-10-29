Halálos tűzeset történt a magyar nagyvárosban

Kedd éjszaka tűz keletkezett egy elhagyatott sorház pincéjében a borsodi vármegyeszékhelyen, a Hunyadi János utcában. A miskolci hivatásos tűzoltók behatoltak a helyiségbe, ahol egy holttestet találtak – számolt be a tragédiáról a Boon.hu.

Holttestet találtak a tűz oltása közben Fotó: illusztráció/MW

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a pincében felhalmozott hulladék égett nagyjából tizenkét négyzetméteren. Az egységek egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet, ventilátorral átszellőztették a pincét, és átvizsgálták az épületet. Az esetet tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a hatóság.

