Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Olvasta már?

Erre nem számítottunk: megmondták az oroszok, hogy mikor lesz béke Ukrajnában

tűz

Halálos tűzeset történt a magyar nagyvárosban

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lángok csaptak fel kedd éjszaka egy elhagyatott sorház pincéjében. A tűz oltása közben egy holttestre találtak a lánglovagok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzholttestet találtpincetűzfelhalmozott hulladékhalálos tűzesettűzesetMiskolc

Kedd éjszaka tűz keletkezett egy elhagyatott sorház pincéjében a borsodi vármegyeszékhelyen, a Hunyadi János utcában. A miskolci hivatásos tűzoltók behatoltak a helyiségbe, ahol egy holttestet találtak – számolt be a tragédiáról a Boon.hu.

Holttestet találtak a tűz oltása közben
Holttestet találtak a tűz oltása közben Fotó: illusztráció/MW

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a pincében felhalmozott hulladék égett nagyjából tizenkét négyzetméteren. Az egységek egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották a tüzet, ventilátorral átszellőztették a pincét, és átvizsgálták az épületet. Az esetet tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a hatóság.

Emberéletet követelt a tűz Pest vármegyében is

Amint azt az Origo megírta, kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, október 26-án. A tűz oltása közben egy középkorú férfi holttestére bukkantak, a tűzesetben két, tíz év alatti gyermek könnyebben megsérült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!