Halálra égett egy ember Ráckevén

Kigyulladt egy melléképület csütörtökön délután Ráckevén, a Dombos utcában. A tűzben egy idős férfi életét vesztette - írta meg a Duol.hu.

Fotó: illusztráció, MI által generált kép

A nyolc négyzetméteres faházban felcsapó lángokat a szomszédok oltották el kerti locsolótömlővel, akik egy gázpalackot is kimentettek az épületből. Ennek köszönhetően a tűzoltók beavatkozására nem volt szükség. A tragédia pontos okát vizsgálat fogja megállapítani.

