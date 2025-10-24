Hírlevél

Halálra égett egy ember Ráckevén

Idős férfi vesztette életét csütörtökön. Egy melléképületben keletkezett a tűz.
Kigyulladt egy melléképület csütörtökön délután Ráckevén, a Dombos utcában. A tűzben egy idős férfi életét vesztette - írta meg a Duol.hu.

A tűz egy melléképületben keletkezett
Idős férfi égett halálra Ráckevén. A tűz egy melléképületben keletkezett 
Fotó: illusztráció, MI által generált kép

A nyolc négyzetméteres faházban felcsapó lángokat a szomszédok oltották el kerti locsolótömlővel, akik egy gázpalackot is kimentettek az épületből. Ennek köszönhetően a tűzoltók beavatkozására nem volt szükség. A tragédia pontos okát vizsgálat fogja megállapítani.

