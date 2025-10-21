Ez történik most a százhalombattai olajfinomítóban

Százhalombatta polgármestere, Vezér Mihály kedden kora reggel a közösségi oldalán tette közzé a MOL hivatalos tájékoztatását a finomítóban keletkezett tűzről. A tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi mobil laborok is a helyszínre sietettek – számolt be róla a Kemma.hu.

Tűz ütött ki a MOL Dunai finomítójában

Forrás: Kemma.hu

Már vizsgálják a tűz keletkezésének okát

Éjszaka tűz ütött ki a MOL Dunai Finomító AV3-as üzemében, amelyre a létesítményi tűzoltók a riasztás után azonnal reagáltak, és rövid idő alatt lokalizálták a lángokat. A tűz oltása közben keletkező erős füst a környéken több településről is látható volt.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az üzem egyik alapanyag-feldolgozó egységében történt robbanás.

Senki sem sérült meg, és a településen élők sem kerültek veszélybe.

A társaság hozzátette, hogy a hatósági és belső vizsgálatok folyamatosan zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében, és minden szükséges intézkedést megtesznek az üzemek biztonságos működésének mielőbbi helyreállításáért.

A helyszínre az érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi mobil laborokat riasztották, amelyek méréseket végeznek a helyszínen. A munkálatok még zajlanak.

A Világgazdaság beszámolója szerint a finomítón kívülről már nem látszik nagyobb tűz, csak a szokásos fáklyás tevékenység észlelhető. A legfrissebb tájékoztatás szerint a katasztrófavédelem kedd reggelre körülhatárolta a tüzet az olajfinomítóban, de az oltási és biztonsági munkálatok még eltartanak egy ideig. A szél Martonvásár felé fúj. Részletek az Origo.hu oldalán.