Kigyulladt egy nyaraló, egy férfi meghalt, két kisgyermek megsérült

Leégett egy életvitelszerűen lakott nyaralóépület Szentmártonkátán. A tűz, amely emberéletet követelt, vasárnap délután csapott fel.
Kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, a tűz oltása közben egy középkorú férfi holttestére bukkantak. A tűzeset során két, tíz év alatti gyermek könnyebben megsérült – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Emberéletet követelt a tűz Szentmártonkátán
Emberéletet követelt a tűz Szentmártonkátán Fotó: illusztráció/Shutterstock

A tájékoztatás szerint vasárnap kora délután érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Pest vármegyei településen kigyulladt egy életvitelszerűen lakott, hatvan négyzetméteres nyaraló, amelyben robbanás is történt. 

Nagy pusztítást okozott a tűz

A Borjújárás dűlőn lévő ház teljes terjedelmében égett. Közölték, hogy a tűz pontos keletkezési okának feltárására a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Csütörtökön Ráckevén gyulladt ki egy melléképület, a tűzben egy idős férfi életét vesztette. Részletek az Origón.

 

