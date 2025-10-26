Kigyulladt egy nyaraló, egy férfi meghalt, két kisgyermek megsérült

Kigyulladt egy nyaralóépület Szentmártonkátán, a tűz oltása közben egy középkorú férfi holttestére bukkantak. A tűzeset során két, tíz év alatti gyermek könnyebben megsérült – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Emberéletet követelt a tűz Szentmártonkátán Fotó: illusztráció/Shutterstock

A tájékoztatás szerint vasárnap kora délután érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Pest vármegyei településen kigyulladt egy életvitelszerűen lakott, hatvan négyzetméteres nyaraló, amelyben robbanás is történt.

Nagy pusztítást okozott a tűz

A Borjújárás dűlőn lévő ház teljes terjedelmében égett. Közölték, hogy a tűz pontos keletkezési okának feltárására a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Csütörtökön Ráckevén gyulladt ki egy melléképület, a tűzben egy idős férfi életét vesztette. Részletek az Origón.