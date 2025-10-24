Így küzdöttek a lángokkal a hősök, amikor kigyulladt a százhalombattai finomító – képek

Hétfő este tűz ütött ki a MOL Dunai Finomító területén, Százhalombattán. A lángok az AV3-as desztilláló üzemben csaptak fel, ahol a nyersolaj feldolgozásának egyik kulcsfontosságú folyamata zajlik. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, és nincs arra utaló jel, hogy a tűzesetet külső beavatkozás okozta volna – számolt be róla a Feol.hu.

Messziről látni lehetett a tűz által narancssárgára festett eget

Forrás: Beküldött fotó

A tűz az olajfinomítóban hosszú órákon át próbára tette a tűzoltókat. A FER Tűzoltóság, a világ egyik legjobban felszerelt létesítményi tűzoltósága, a Százhalombattán működő Dunai Finomító és a Dunamenti Erőmű tűzvédelmét látja el.

Tűzoltótömlők végtelen sora

Forrás: FER Tűzoltóság Facebook

A hétfő esti tűzhöz Pest vármegye több egységét is riasztották: érdi, törökbálinti, fővárosi és szigetszentmiklósi tűzoltók érkeztek a helyszínre. A helyszínen összesen 17 tűzoltóraj próbálta megfékezni a lángokat. Az oltási munkálatok hab- és vízágyúk bevetésével kezdődtek meg.

A FER Tűzoltóság csapata

Forrás: FER TŰZOLTÓSÁG Facebook

Órákig küzdöttek a tűz megfékezéséért a hősök

Hatalmas köszönet mindenkinek, aki az életét kockáztatva végezte a munkáját, mit sem törődve a saját biztonságával

– írta egy hálás kommentelő a FER Tűzoltóság bejegyzése alatt. A tűz ügyében ismeretlen tettes ellen nyomozást indított a rendőrség.