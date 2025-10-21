Történt robbanás? Szabotázsakció volt? Rendkívüli sajtótájékoztatón adott válaszokat a MOL

Ahogy arról az Origo is beszámolt, éjszaka tűz ütött ki a MOL százhalombattai Dunai Finomítójának AV3-as desztillációs üzemében, ahol a kőolajat szétválasztják különböző komponensekre. A vállalat rendkívüli sajtótájékoztatóján kizárták, hogy a százhalombattai tűzesetnek bármilyen köze lenne a romániai robbanáshoz - írta meg az Index. Ez volt az egyik, amit tisztáztak.

A vállalat cáfolta az összes pletykát a százhalombattai tűz kapcsán.

Forrás: Index

Visszhangok a tűzről

A lángok miatt a környék lakosai ijedten figyelték a narancssárga égboltot, sokan a közösségi médiában osztották meg az élményeiket. Egy helyi lakos ezt mondta:

Negyedórája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a MOL egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól"

Nem csak a valódi hírek, hanem az álhírek és a különböző összeesküvés-elméletek is gyorsan elkezdtek terjedni. Például az, hogy a tűznek köze lehet a romániai robbanáshoz, ami valóban megtörtént.

Nincs összefüggés a Romániában történt eset és a Dunai Finomítóban történt eset között, ezt kifejezetten szeretnénk kizárni, és az erre való spekulációt megállítani"

- közölte Bakos Piroska szóvivő.

A százhalombattai tűzben nem sérült meg senki.

A tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk a lángokat. A vészhelyzeti protokoll szerint a tűz után a finomító leállt.

Még tart a szakértői vizsgálat, de jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás lett volna"

– hangsúlyozta Pulay Krisztián, az üzem termelési igazgatója a sajtótájékoztatón, hozzátéve: A tűz már csak pislákol, így elkezdték a finomító újraindítását.

Emellett a MOL szakemberei igyekeztek több tévhitet is eloszlatni, többek között azt is cáfolták, hogy robbanás történt volna. A termelési igazgató elmondta, hogy nem észleltek ilyesmi. A hanghatást valószínűleg az okozta, hogy vészhelyzetben fáklyára engedik a keletkező gázokat.

A finomító biztonsága és a környező települések védelme érdekében a szakemberek folyamatosan ellenőrzik a levegő minőségét. Eddig semmilyen egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek.

Azt hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása nincs veszélyben, a helyreállításhoz szükséges intézkedéseket pedig már megkezdték.

Ezek mellett köszönetüket fejezték ki a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak, akik perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az oltást.

A munkában a létesítményi egységek mellett tizenhét tűzoltóraj vett részt. A lángokat mindkét oldalról négy vízágyúval, az egyikről pedig még egy habszitával is próbálták megfékezni.