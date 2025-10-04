Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

tetőszerkezet

Szörnyű katasztrófa: több tucat ember veszítette el otthonát a lakástűzben

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kigyulladt egy társasház az ózdi Hétestelepen. 22 ember veszítette el otthonát a tűzben, több lakás is lakhatatlanná vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tetőszerkezettűzoltókatasztrófaotthonbalesetÓzd

Szörnyű tűz tombolt Ózdon, a Hétestelepen számos lakás lakhatatlanná vált. Az érintett lakók elveszítették szinte mindenüket, 22-en maradtak lakás nélkül - írta meg a Boon.hu

Az ózdi hivatásos tűzoltók két egysége és a kazincbarcikai egység hárított el a szörnyű katasztrófát
Az ózdi hivatásos tűzoltók két egysége és a kazincbarcikai egység hárította el a még nagyobb katasztrófát
Kép forrása: Takács Joci

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Rinyu Zsuzsanna adott tájékoztatást a katasztrófával kapcsolatban.

A lakástűz a ház tetőszerkezetéből indult

Egy ózdi társasházban a tetőről indult tűz percek alatt pusztította el a lakásokat. A lángok nemcsak a tetőszerkezeteket, hanem a lakások teljes berendezését is felemésztették. Három otthon vált élhetetlenné, 22 lakónak mennie kellett. A katasztrófa hatalmas anyagi kárt okozott, szerencsére személyi sérülés nem történ. 

Idén januárban egy idős férfi veszítette életét lakástűzben Ózdon. A lángok az elektromos hősugárzó miatt csaphattak fel. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!