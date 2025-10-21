Narancssárgára festett ég, pánik a városban — így élte meg Százhalombatta a MOL-finomító tüzét

Tegnap este Százhalombatta elnémult. A csendben csak a tűz ropogását és a szirénák éles hangját lehetett hallani. A MOL Dunai Finomítónál tűz keletkezett az üzem azon részében, ahova a kőolaj megérkezik és ahol eltárolják. A lakosok szerint az eset ijesztő és látványos volt, a helyi közösségimédia-csoportokban pedig kitört a pánik.

Ijesztő látványnak voltak tanúi a battai lakosok, amikor tűz keletkezett a MOL finomítóban

Forrás: Beküldött fotó

Senki nem gondolt tűzre

Többen ijesztő látványról számoltak be.

Levittem a kutyát sétálni este 11 felé és furcsán narancssárgás volt az ég. Gondoltam a MOL-nak van egy pár tornya, ami folyamatosan lángol, és az látszik el idáig vagy biztos a hold világít ilyen narancssárgán"

- mondta lapunknak egy ott élő férfi.

A telep közelében lakók gyorsan reagáltak. Sokan a közösségi médiában érdeklődtek afelől, hogy mi okozza a zajt és a színesre festett eget. Egy másik lakos a hangokat írta le:

A durrogást hallottuk, és este még valaki kiírta a battai csoportba, hogy mi ez a tűzijátékszerű csattanás a MOL felől, mert ijesztő."

Százhalombatta polgármestere, Vezér Mihály a közösségi oldalán tájékoztatta a lakosokat. Mindenkit arról biztosított, hogy a tűzoltók már a helyszínen dolgoznak, és a környék biztonságban van, senki másnak nincs teendője. A helyi lakosok beszámolója szerint ekkor azt is megtudták, mi történne abban az esetben, ha nagy lenne a baj. Ekkor légvédelmi szirénával és hangosbemondókkal értesítenének mindenkit, aztán evakuálnák a lakosságot. Egy helyi lakos ezt írta:

Valamelyik benzintároló égett, amit ugye eloltani nem tudnak, ha az felrobban, nem csak minket visz. Érdet, Iváncsát, Martont is, mintha egy atomot dobnának le, úgyhogy nem voltunk nyugodtak."

A tűz során keletkezett füst már messziről látható volt. A helyszíni beszámolók szerint gyorsan terjedt a levegőben és zárt ablakokon keresztül is érezni lehetett. Többen amiatt aggódtak a kommentekben, hogy veszélyes anyagok kerültek a levegőbe.

A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően végül sikerült kordában tartani a lángokat. A tűzoltás és a biztonsági intézkedések után a finomító dolgozóit hazaküldték, majd kedd reggel visszarendelték őket az üzem újraindítására.

A tűz miatt senki sem sérült meg, és a környék településeit sem fenyegette közvetlen veszély.

A MOL és a katasztrófavédelem még vizsgálja a keletkezésének pontos okát. Közölték, mindent megtesznek az üzem biztonságos működésének helyreállítása érdekében. Vezér Mihály kedd reggel közösségimédia-oldalán osztotta meg a MOL hivatalos közleményét az esettel kapcsolatban. Részletek az Origo.hu oldalán.