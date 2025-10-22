Ki lehet a Mol-finomítóban történt tűzeset felelőse? – Nyomozást indított a rendőrség

Nyomozást rendelt el a rendőrség a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este történt tűzeset miatt – számolt be róla a Magyar Nemzet. Gyanúsított egyelőre nincs, a hatóság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.

A tűz a Mol százhalombattai finomítójának egyik üzemrészében keletkezett, az oltásban több tűzoltóegység vett részt

Fotó: Facebook/hirado.hu

Keresi a rendőrség százhalombattai tűz felelősét

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya vizsgálja, mi okozhatta a Mol alapanyag-feldolgozó üzemében keletkezett tüzet. A lángokat kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, a helyszínen azonban továbbra is zajlanak az utómunkálatok. A Komárom–Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatos gázkoncentráció-méréseket végeznek.

A mérések szerint az égés során keletkező gázok a levegőben az egészségügyi határérték alatt maradtak, így a lakosságra veszélyt nem jelentenek.

A Mol a tegnapi napon rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, ahol csírájában elfojtották a terjedő álhíreket és megerősítettek mindenkit, hogy nem történt robbanás az üzem területén. Részletek az Origo.hu oldalán.