tűz

A pusztító tűz áldozata sikeresen megfékezte a lángokat, a küzdelmet azonban már nem élte túl

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Baranya vármegyében Szalatnakon bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez késő délelőtt. Kialudt tűz nyomait és egy holttestet találtak egy Béke utcai parasztházban.
tűzparasztházáldozatSzalatnaktűzoltás

A katasztrófavédelemhez kedd délelőtt megrázó bejelentés érkezett. A Baranyai Vármegyei Szalatnakon tűz ütött ki a Béke utcában. Kialudt lángok nyomait fedezték fel, a tűz áldozata vélhetően sikeresen eloltotta a lángokat - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki a 150 négyzetméteres egy szintes parasztház konyhájában, kis területen lomok, szék, bejárati ajtó égett
Kép forrása: Pixabay (illusztráció)

Az idős áldozata hősiesen vette fel a harcot a tűzzel

A házban lakó férfi meghalt. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít tűz keletkezési körülményeinek tisztázására. Kizárólag akkor próbáljuk meg eloltani a lángokat, ha azt életünk kockáztatása nélkül tudjuk megtenni. Érdemes beszerezni egy tűzoltó készüléket is. A házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel.

Októberben állatszeretetük miatt halhatott meg az idős pár Budapest kertvárosában. Bennégtek, miközben, kutyáikat, cicáikat próbálhatták meg kimenteni. 

 

 

 

 


 

 

