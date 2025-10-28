A pusztító tűz áldozata sikeresen megfékezte a lángokat, a küzdelmet azonban már nem élte túl

A katasztrófavédelemhez kedd délelőtt megrázó bejelentés érkezett. A Baranyai Vármegyei Szalatnakon tűz ütött ki a Béke utcában. Kialudt lángok nyomait fedezték fel, a tűz áldozata vélhetően sikeresen eloltotta a lángokat - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki a 150 négyzetméteres egy szintes parasztház konyhájában, kis területen lomok, szék, bejárati ajtó égett

Kép forrása: Pixabay (illusztráció)

Az idős áldozata hősiesen vette fel a harcot a tűzzel

A házban lakó férfi meghalt. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít tűz keletkezési körülményeinek tisztázására. Kizárólag akkor próbáljuk meg eloltani a lángokat, ha azt életünk kockáztatása nélkül tudjuk megtenni. Érdemes beszerezni egy tűzoltó készüléket is. A házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel.

Októberben állatszeretetük miatt halhatott meg az idős pár Budapest kertvárosában. Bennégtek, miközben, kutyáikat, cicáikat próbálhatták meg kimenteni.



