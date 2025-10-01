Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárogtak a részletek az EU-csúcsról – mutatjuk, miről volt szó

holttest

Halálos tűz tombolt - összeégett holttestet találtak a lakóházban

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bácsbokodon szerda délután kigyulladt egy lakóház a Tóth Kálmán utcában. Az ingatlan teljes terjedelmében égett, a tűzoltók egy idős férfi holttestét találtak meg a helyszínen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttesttűzáldozatbalesetBácsbokod

A bácsbokodi Tóth Kálmán utcában lángra lobbant egy lakóépület szerda délután. A tűz pusztító erővel tombolt, egy idős embert már nem lehetett megmenteni - írta meg a Baon.hu.

A lángokat több oldalról fékezték meg a tűzoltók
A lángokat több oldalról fékezték meg a tűzoltók
Kép forrása: Pixabay (illusztráció)

Tűzoltás közben egy idős lakó megégett holttestére bukkantak

Tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni a szerencsétlenség körülményeit. Gyakori eset, hogy idős személyek esnek tűz áldozatául. A katasztrófavédelem álláspontja szerint a hasonló szörnyűségek elkerülése érdekében jobban oda kell figyelni a környezetünkben élő idősekre, érdemes füstérzékelőt telepíteni otthonukba.

Hasonlóan szörnyű tragédia történt júliusban, lángra lobbant egy családi ház Ecséden. A baleset áldozata egy idős férfi volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!