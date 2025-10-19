Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Most érkezett: meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

katasztrófavédelem

Volt, aki azonnal édesanyját hívta, egy férfi az ablakon át menekült, egy kisfiú segítségért kiabált

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy szombathelyi társasháznál lángok csaptak fel. A pusztító tűz hatalmas riadalmat okozott, az épület teljes terjedelmében égett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
katasztrófavédelemépületBethlen Gábor utcábanSzombathelyablaksegítségfüst

Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában lángok pusztítottak. A tűz egy kétszintes háznál keletkezett, életükért pánikoltak a bennragadt emberek. Az egész épületet elemésztették a lángok - írta meg a Vaol.hu.

Három város tűzoltóira is szükség volt, közel 30-an küszködtek a lángok eloltásán
Három város tűzoltóira is szükség volt, közel 30-an küszködtek a lángok eloltásán
Kép forrása: Wolf Ferenc ( Vaol.hu)

A tüzet a tető megbontásával, három vízsugárral sikerült megfékezni, az 1 óra után kiadott tájékoztatás alapján. Komoly károk keletkeztek az érintett épületben.

A szombathelyi tűzeset okát a katasztrófavédelem vizsgálja

A kapuszínben keletkezett lángok, és egészen a tetőig elterjedtek. A lakásokat, még a tűzoltók megérkezése előtt elhagyták a ház a lakói. Nagyjából 8-10 albérlő lakik a házban. Volt, aki az ablakon keresztül menekült. 

Az egyik férfi az ajtót szerette volna választani, de amikor meglátta a füstöt, inkább kiugrott az ablakon.

A ház gondnokát a nagylánya ébresztette azzal, hogy ég a ház, de egy földszinti fiú is felhívta a gondokot. Egy sokkos állapotba került édesanya majdnem elájult. Az már kiderült, hogy a tűznek volt előzménye. Néhány héttel a baleset előtt már kigyulladt a ház, csak akkor sikerült időben megfékezni a lángokat. Egy középkorú nőt kórházba kellett szállítania a mentősöknek. 

A napokban több tűzeset is történt. Egy idős párt már nem lehetett megmenteni a 16. kerületben. Egyes szomszédok szerint azért halhattak meg, mert a háziállataik életét próbálták megmenteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!