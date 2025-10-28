Tűzveszély a temetőkben: így előzheti meg a tragédiát halottak napján

A tűz veszélye nagyon is valós az ünnepek alatt. A síroknál elhelyezett, valamint az otthon felügyelet nélkül hagyott gyertyák lakástüzekhez és a temetői környezet kigyulladásához vezethetnek. Az elmúlt időszak statisztikái azt mutatják, hogy a tűz könnyen kialakulhat, ha nem vagyunk eléggé figyelmesek.

A tűz veszélyes nagyon is valós a Halottak napja idején Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Az Ijesztő TŰZ-statisztika – Mi okozza a lángokat?

Idén eddig összesen 68 alkalommal keletkezett tűz a temetőkben vagy azok szomszédságában. A temetői tűz leggyakoribb oka a lánggal érintkező száraz növényzet:

51 esetben a száraz levelek és koszorúk gyulladtak meg.

12 esetben a temetőben kihelyezett hulladéktárolók égtek.

5 alkalommal pedig magán a sírhelyen csaptak fel a lángok.

Ok: A TŰZ Megelőzése – Egyszerű Szabályok az Életmentéshez

A tűzmegelőzés érdekében kérjük, tartsa be az alábbi egyszerű szabályokat:

Tisztítás: A tűz ne terjedjen! A gyújtás előtt távolítsa el a sírhely körül lévő száraz leveleket és koszorúkat.

Biztonság: Kizárólag hőálló mécsestartóban lévő lángot használjon, és helyezze el stabilan, távol minden éghető anyagtól.

Eloltás: Soha ne hagyjon égő mécsest felügyelet nélkül! Távozás előtt mindig oltsa el a tüzet.

Otthon: A lakásban gyújtott mécsesek tűzveszélye csökkenthető, ha azokat tűzálló tálra teszi, távol függönyöktől és más gyúlékony anyagoktól.

Halloween: A kültéri töklámpásokba a tűz kockázata miatt gyertya helyett elemes LED izzót javasolt tenni.

Vészhelyzet esetén hívja a 112-t!

Aki a temetőben tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét. Együtt előzhetjük meg, hogy a méltó megemlékezést beárnyékolja a tűz pusztítása.

Két évvel ezelőtt a köztemetőnél hatalmas tűz pusztított, miután kigyulladtak a virágárus standok. Erről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.