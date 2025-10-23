Kis híján halálra égett egy budapesti nő a nemzeti ünnepen

Tűz keletkezett Budapesten, a 18. kerületi Ráday Gedeon utcában október 23-án. A rendőrök érkeztek ki leghamarabb a lakáshoz, ők segítettek az életveszélyben lévő lakón – írta meg a Police.hu.

Füst gomolygott ki a tűz hőmérsékletétől már elszenesedett bejárati ajtó résén

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Így mentették ki a nőt a tűzből

Dörömbölésükre egy gyenge női hang válaszolt, ami után a vállukkal, és pár jól irányzott rúgással törték be az ajtót a rendőrök. Az utolsó pillanatban érkeztek a magatehetetlenül fekvő emberhez, akit a hónaljánál és a két lábánál felemeltek, és kivittek a lakásból. Mentőt hívtak, ami kórházba vitte az életveszélyes állapotba került budapestit.

Októberben egy bicskei óvoda mellett ütött ki tűz. A családi házban két idős ember lakott, akiket óvónők mentettek meg. Hivatalos közleményben fejezte ki elismerését a Bicskei Tűzoltóság.