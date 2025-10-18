Hírlevél

Rendkívüli!

Kakas Óvoda

Hős óvónők mentettek ki a halál torkából egy nyugdíjas párt

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Bicskén október 16-án, a Kakas Óvoda melletti utcában kigyulladt egy családi ház melléképülete. A tűzben egy nyugdíjas pár életet került veszélybe, ám az óvónők hidegvérrel cselekedtek.
Lángok csaptak fel október 16-án Bicskén: a Kakas óvoda szomszédságában lévő családi ház melléképülete a tűz martaléka lett. Egy idős pár nem tudott kijutni a lángoló ingatlanból, ezért az eset könnyen tragédiájába torkolhatott volna. A hős óvónők azonban sorsfordító lépést tettek - írta meg a Feol.hu.

Bicskei és tatabányai tűzoltók érkeztek ki a tűzeset helyszínéhez
Bicskei és tatabányai tűzoltók érkeztek ki a tűzeset helyszínéhez
Kép forrása: Bicskei Tűzoltóság ( Feol.hu)

A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a nyugdíjas pár közvetlen életveszélyben volt

A Bicskei Tűzoltóság őszinte elismerését és köszöntét fejezte ki a közalkalmazottaknak hivatalos közleményében. Az óvónők lélekjelenléte példátlan, azonnal felmérték a helyzetet és a bajbajutott idősek segítségére siettek. A nyugdíjas pár hölgy tagja még a tűzoltók kiérkezte előtt biztonságban kijutott a lángok fogságából. A ház lakhatatlanná vált, de a hősies beavatkozás következtében senki nem sérült meg. 

Békés Vármegyében három épületet emésztettek fel a lángok, a hatóságok perceken belül megkezdték az oltást. Azonban kiderült, hogy több hegesztőpalack is felhevült a tűzben, ezért mesterlövészt kellett riasztani a helyszínre.

 

