Emberéletért küzdöttek a tűzoltók Békéscsabán – helyszíni képekkel és videóval

Magasra csaptak a lángok Békéscsabán, a Beol.hu a helyszínen volt, ahol videót és fotókat készített a tűzesetről. Akkora volt a füst, hogy a tűzoltók a füsteltávolító ventillátorukat is bevetették.

Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat Békéscsabán Fotó: Dinya Magdolna/Beol.hu

Akcióban a tűzoltók

Békéscsabán, a Kazinczy utcában egy emberi életet is meg kellett menteni. A kiérkező tűzoltók a lángokat megfékezték, egy embert hoztak ki a kigyulladt épületből, akit átadtak a mentőszolgálatnak.

Mesterlövészt is kértek a tűzoltók

