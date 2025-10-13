Emberéletért küzdöttek a tűzoltók Békéscsabán – helyszíni képekkel és videóval

Magasra csaptak a lángok Békéscsabán, a Beol.hu a helyszínen volt, ahol videót és fotókat készített a tűzesetről. Akkora volt a füst, hogy a tűzoltók a füsteltávolító ventillátorukat is bevetették.
Akcióban a tűzoltók
Békéscsabán, a Kazinczy utcában egy emberi életet is meg kellett menteni. A kiérkező tűzoltók a lángokat megfékezték, egy embert hoztak ki a kigyulladt épületből, akit átadtak a mentőszolgálatnak.
A helyszínen készült fotógalériát ide kattintva tudja megnézni!
Mesterlövészt is kértek a tűzoltók
Békés megye a múlt hetet sem úszta meg tűzeset nélkül. Három épület is lángba borult. A helyszínre azonban mesterlövész is érkezett, miután kiderült, hogy a tűzben több hegesztőpalack is felhevült és bármelyik pillanatban felrobbanhatott volna. A részletekért látogasson el az Origóra!