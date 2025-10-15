Ilyet még a tűzoltók sem láttak: hihetetlen, hogy mit kellett lehozniuk egy fa tetejéről – videóval

Kedden kora délután elkerekedett a tűzoltók szeme, ugyanis egy arapapagáj-fióka mentéséhez hívták ki őket Cegléden. A nem mindennapi akcióról a Szoljon.hu számolt be.

Papagájfiókát mentettek a tűzoltók

Fotó:BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

A tűzoltóknak minden élet számít

A helyszínre érve derült ki, hogy a fióka egy 20 méteres fa lombjai között belegabalyodott egy madzagba, és nem tudott belőle kiszabadulni. A helyzet súlyosságát még tovább fokozta, hogy a madár gazdája az ifjú csavargót még fecskendővel eteti, így fennállt a veszélye annak, hogy az arapapagáj akár el is pusztulhat.

A gazdája próbálta kiszabadítani, de nem sikerült neki, ezért a tűzoltók segítségét kérte. A tűzoltók magasból emelő segítségével kiszabadították a fiókát, és átadták a gazdájának.

