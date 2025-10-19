Frászt kaptak a tűzoltók, kislány szorult a szárítógépbe

A Baon.hu egy nem mindennapi esetről számolt be: a tűzoltóknak kellett egy 12 éves kislányt kiszabadítaniuk a szárítógépből az ausztriai Mödlingben.

Tűzoltóknak kellett kiszabadítani a szárítógépbe szorult kislányt Fotó: Illusztráció (Shutterstock)/Baon.hu

A tűzoltók és a szárítógépbe szorult kislány esete

Azt a talányt még a mai napig is sűrű homály fedi, hogy a 12 éves kislány milyen ötlettől vezérelve mászott bele a szárítógépbe. Mindenesetre beszorult a készülékbe, és nem tudott onnan kijutni. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a szárítógépben mennyi időt töltött a riasztás előtt.

A kiérkező tűzoltók először minden eszköz bevetése nélkül próbálták a póruljárt gyereket kiszabadítani, de nem jártak sikerrel. Ezután szétszedték a gépet, és felnyitották a dobot.

Eközben a kislány folyamatosan fájdalmakra panaszkodott.

Hidraulikus ollóval eltávolították a dob külső burkolatát, így sikerült végre a kislányt kiszabadítaniuk, akit azonnal kórházba szállítottak.

