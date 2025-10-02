Hírlevél

Újraélesztés

Holtan esett össze egy férfi Nógrádban, aztán jött a csoda

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Mentőhelikopter zaja és mentőautók szirénázása verte fel a csendet csütörtök reggel Balassagyarmaton. Egy férfi szíve megállt, de sikeres volt az újraélesztés.
Csütörtökön reggel az utcán, egy társasház előtt esett össze egy ember. A 40 év körüli férfinak megállt a szíve, ezért több mentőautó és mentőhelikopter is érkezett hozzá Balassagyarmatra. A sikeres újraélesztést követően a férfit légi úton kórházba szállították – számolt be a drámai eseményről a Nool.hu. 

Élelmiszer-áruház parkolójában szállt le a helikopter, sikeres volt az újraélesztés
Élelmiszer-áruház parkolójában szállt le a helikopter, sikeres volt az újraélesztés 
Fotó: MW/Illusztráció

Abban bízott, hogy elmúlik a fájdalom, újraélesztés lett a vége

Napok óta erős mellkasi fájdalmai voltak egy középkorú férfinak, ám nem ment orvoshoz. Egyik este a felesége arra lett figyelmes, hogy férje furcsán veszi a levegőt, a teste pedig rángatózni kezd. Hamarosan kiderült, hogy újraélesztésre van szükség. Hogy miként végződött az önkéntes fakír esete, azt megtudhatja itt.

 

