Holtan esett össze egy férfi Nógrádban, aztán jött a csoda

Csütörtökön reggel az utcán, egy társasház előtt esett össze egy ember. A 40 év körüli férfinak megállt a szíve, ezért több mentőautó és mentőhelikopter is érkezett hozzá Balassagyarmatra. A sikeres újraélesztést követően a férfit légi úton kórházba szállították – számolt be a drámai eseményről a Nool.hu.

Élelmiszer-áruház parkolójában szállt le a helikopter, sikeres volt az újraélesztés

Fotó: MW/Illusztráció

