„Elvágom a torkodat, ha nem fizetsz!” – Az uzsorások az 50-szeresét zsarolták ki a kölcsönadott pénznek

A zsaroló házaspár 2016 végén, illetve 2017 elején összesen 150 ezer forintot adott kölcsön a nehéz anyagi helyzetbe került nőnek három részletben. Az uzsorások 6 éven keresztül havi százezer forintot vittek el tőle, végül a rokonok léptek közbe. A Boon.hu tájékoztatása szerint a hat év során az asszonytól több mint 7 millió forintot zsaroltak ki. A szóbeli megállapodásuk alapján az uzsorakamatot 2029-ig kellett volna fizetnie.

Fotó: Illusztráció (Hegedűs Márta/MW)

A borsodi uzsorások

A sértett 2023-ban jelezte a szipolyozóinak, hogy az adósságát letörlesztette, nem hajlandó tovább fizetni. Ekkor az élősködő házaspár férfi tagja megfenyegette,

ha nem fizet, elvágja a nő torkát.

A nőnek végül a családja sietett a segítségére, és megakadályozták, hogy még több pénzt fizessen.

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt az uzsorás házaspár ellen. Az ügyészség a büntetett előéletű férfi ellen

börtönbüntetést és közügyektől eltiltást,

a nő ellen pedig felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

