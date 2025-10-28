Bíróság elé állt a börtönőr, aki halálos balesetet okozott – videó

A tavaly Olaszliszkán történt balesetben elhunyt egy honvéd, akinek halálhíre nagy közfelháborodást váltott ki Magyarországon. A baleset vádlottja egy büntetés-végrehajtásban dolgozó férfi, aki vezetés közben lett rosszul. A Boon.hu írta meg a Tényekre hivatkozva, hogy a halálos baleset okozásával megvádolt férfi nem mond le a tárgyalás jogáról, a pert a Miskolci Törvényszéken tartják.

A katonagyilkosság vádlottja tárgyalást akar

A vádirat szerint a férfi abban volt bűnös, hogy a rosszullét ellenére nem állt meg, hanem folytatta útját. Ekkor ütközött frontálisan egy személyautóval, amelyben három hivatásos katona utazott. Az ütközés olyan nagy erejű volt, hogy az egyik katona életveszélyes sérüléseket szenvedett el, nem tudták megmenteni az életét.

A vétkes sofőr védőügyvédje azzal védekezett, hogy a védencének a rosszulléte alatt nem volt ideje megfelelően reagálni. Az események olyan gyorsan követték egymást, hogy már nem tudott időben félreállni.

Most a bíróságra hárul az a feladat, hogy eldöntse: a megvádolt férfi felelőtlenségből ment tovább, vagy a hirtelen fellépő rosszulléte okozta a rossz döntését.

