2025 márciusában egy baranyai férfi ellen emelt vádat az ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt. A vádlott túl sokat ivott egy esküvőn, majd agresszívvé vált, majd egy mozgásban lévő gépjárműre támadt - írta meg a Bama.hu.

A vádlott éppen egy esküvőn vett részt, ahol durván berúgott - ezért válhatott agresszívvá

Kép: Kutas Tamás (forrás: Pécsi Járási Ügyészség)

Ittassága miatt a férfit elküldték az esküvőről. A vádlott után ment a fia, akivel sétálni kezdtek a község főutcáján, hogy kiszellőztesse a fejét.

A sértett észrevette az úttest középen sétáló vádlottat és fiát

Mivel autóval közlekedett, rádudált a szabálytalankodókra. A vádlott ettől felkapta a vizet, és belerúgott a mellette elhaladó személyautó első lökhárítójába. A sofőr nem számított támadásra, nagyon megijedt, ezért vészfékezett az autóval. Ezt követően az autó motorházának tetejére felugrott a vádlott, ahonnan lecsúszott a földre, majd a gépjármű jobb oldalához lépett. Kétszer is brutális erővel, ököllel belecsapott a szélvédőbe, amitől az berepedt.

A vádlott még itt sem akart leállni

Ismét megkísérelt kárt tenni az autóban, azonban fia leállította, nem engedte a gépkocsi közelébe. A sofőr elhajtott a bűncselekmény helyszínéről és értesítette a hatóságokat. Több mint 200.000 forint anyagi kárt okozott a vádlott. A férfit többek között a közlekedés biztonsága elleni bűntettel, rongálás és garázdaság vétségével vádolja az ügyészség.

Hasonló esetekből nincsen hiány, egy ordibáló férfi taxisokra vadászott a salgótarjáni éjszakában a közelmúltban. Rendszámtáblákat rugdosott le, nekiesett a karosszériáknak, visszapillantó tükröknek óriási anyagi kárt okozva ezzel. Még videót is készített ámokfutásáról, amelyet később letörölt.