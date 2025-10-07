Kegyetlen gyilkosság: a betörő addig verte a 85 éves nénit, amíg az belehalt sérüléseibe

Tavaly júniusban a hajnali órákban, egy idős néni által lakott borsodi családi házba hatolt be egy ittas, nyugtatóktól bódult állapotban lévő férfi. A vádlott szó szerint halálra verte az idős asszonyt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt a férfi ellen – írta meg a Boon.hu.

A 85 éves mozgáskorlátozott nő már a helyszínen életét veszítette a vádlott kegyetlen támadása következtében

Kép forrása: Pixabay (Illusztráció)

A férfi a ház nappalijába lépve, egy tompa eszközzel, valamint saját kezével bántalmazta a sértettet, majd az idős asszony a földre esett a brutális ütések következtében.

A vádlott ezután sem hagyott fel kegyetlenkedésével

Ököllel mért csapást a sértett fejére, majd tompa eszközével nagy erővel ütlegelte a nénit testszerte. Testi és lelki gyötrelemmel járó súlyos sérülései keletkeztek a sértettnek a bántalmazás során, aminek következtében az asszony már a helyszínen elhalálozott. A letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott az ügyészség, feltételes szabadságra nem bocsájtható.

