Rendkívüli

Atomcsapásról beszél az orosz ezredes, ha az ukránok ezt megteszik

vádlott

Kegyetlen gyilkosság: a betörő addig verte a 85 éves nénit, amíg az belehalt sérüléseibe

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
2024. június közepén, hajnalban egy borsodi településen egy férfi egy családi házba tört be. Az ittas, nyugtatószerektől bódult állapotban lévő vádlott brutális kegyetlenséggel bántalmazta az ott élő idős asszonyt, aki nem élte túl a támadást. Az ügyészség vádat emelt a férfi ellen.
vádlottemberöléshalálra verésidős nénibetörőgyilkosságbántalmazás

Tavaly júniusban a hajnali órákban, egy idős néni által lakott borsodi családi házba hatolt be egy ittas, nyugtatóktól bódult állapotban lévő férfi. A vádlott szó szerint halálra verte az idős asszonyt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt a férfi ellen – írta meg a Boon.hu.

A 85 éves mozgáskorlátozott nő már a helyszínen életét veszítette a vádlott kegyetlen támadása következtében
Kép forrása: Pixabay (Illusztráció)

A férfi a ház nappalijába lépve, egy tompa eszközzel, valamint saját kezével bántalmazta a sértettet, majd az idős asszony a földre esett a brutális ütések következtében. 

A vádlott ezután sem hagyott fel kegyetlenkedésével 

Ököllel mért csapást a sértett fejére, majd tompa eszközével nagy erővel ütlegelte a nénit testszerte. Testi és lelki gyötrelemmel járó súlyos sérülései keletkeztek a sértettnek a bántalmazás során, aminek következtében az asszony már a helyszínen elhalálozott.  A letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott az ügyészség, feltételes szabadságra nem bocsájtható. 

Idén nyáron maszkos rablók támadtak rá egy idős férfira Lajosmizsén. Az egyik bűnöző elvette a járóbotját, és azzal kezdte ütlegelni a sértettet, miközben bűntársa értékekért kutakodott.

 

 

