Még a temetőben sem szégyellt ügyeskedni az álvállalkozó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
2023 őszén a nagykállói férfi ígéretet tett néhány gyanútlan embernek a síremlékek felújítására. A magát vállalkozónak kiadó férfinak nem volt szándékában elvégezni a munkálatokat, a szükséges eszközökkel sem rendelkezett. Különböző felújításokat vállalt, a pénzt elrakta , a munkákhoz hozzá sem kezdett. Vádat emelt ellene a Nyíregyházi Járási Ügyészség.
Egy nagykállói férfi csaláshoz folyamodott, hogy jövedelemre tehessen szert. Számos felújítási munkálatot bevállalt, magát vállalkozónak, vagy segédnek kiadva. Azonban semmi szándéka, erőforrása nem volt a munkálatok elvégzésére. A férfi addig ment, hogy még a helyi temetőben sem szégyellt készpénzt beszedni. 2023 őszén gyanútlan embereket vert át,  akiknek megígérte, hogy felújítja a síremlékeket - írta meg a Szon.hu.

A vállalkozó bőrébe bújt csaló nem rendelkezett rendszeres jövedelemmel, ezért vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével biztosította megélhetését
Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Felújítási, építési munkákban utazott, kedvező árajánlatot adott aszfaltozási, betonozási munkálatokra.

Az álvállalkozó előleget kért udvarok, kapubejárók aszfaltozására

Azonban elérhetetlenné vált a készpénz átvétele után. 7 sértettől, több mint 1 millió forintot csalt ki ezzel a módszerrel néhány hónap leforgása alatt. A csalóval szemben 2 év 6 hónap börtönbüntetés és 2 év közügyektől való eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozza a Nyíregyházi Járási Ügyészség amennyiben beismeri bűnösségét és lemond tárgyalási jogáról. 

Egy borsodi nő is hasonló cselekedettel került a törvény látókörébe, amikor egy iskolaszövetkezetnél dolgozott adminisztrációs munkatársként. Pozíciójával visszaélve olyan diákokat is felvitt a rendszerbe, akik már nem vállaltak munkát a diákszövetkezetnél. A fantom diákok fizetését azonban bezsebelte. 

 

 

