Újabb fordulat a bíróságon a vénkerti szemkiverés ügyében

Debrecen egyik legsokkolóbb ügye újabb csavart vett és bíróság elé került az a verekedés, amelynek során a Vénkertben Mányik Gábor elveszítette a jobb szemét. Az eset még 2024 októberében történt, egy közös italozás után, amikor Gábor ötezer forint miatt számon kérte hajléktalan ismerősét. A vita pillanatok alatt verekedésbe torkollott, a vége pedig tragikus lett. Gábor a földön maradt órákig magatehetetlenül, majd súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de látását már nem tudták megmenteni. Több foga is odaveszett és azóta a élete is megváltozott - írta a Haon.hu.
Most a bíróságon megszólalt az egyik gyanúsított, de ő teljesen másképp mesélte el a történteket. A férfi szerint nem arról volt szó, hogy ők támadták meg Gábort, hanem éppen fordítva:
"Én is kaptam négy-öt öklöst, de kibírtam."
- mondta a vádlott.
Ez a kijelentés hideg zuhanyként érte Gábort, aki a Tények stábjától értesült a vallomásról. Felháborodva reagált, mert szerinte egybehangzóan beismerték a történteket, így a mostani fordulat teljes képtelenség.
A sértett az előkészítő ülésen 3 millió forintos kártérítést követelt, mondván a verekedés miatt teljesen tönkre tették az életét. Az ügyészség az egyik gyanúsítottra elzárást és közmunkát kért, a másikra, aki a gyanú szerint kinyomta Gábor szemét, azonban el sem ment a tárgyalásra. Az ő ügyében később születhet döntés.
Mányik Gábor azt is elmesélte, hogyan alakult az élete a támadás után. Szeme elvesztése miatt állandó fájdalmakkal küszködött, később pedig azzal szembesült, hogy a munkaerőpiacon sem kap esélyt.
Hiába minősítették 62 százalékban rokkantnak, magyarországi munkaviszony híján nem jogosult leszázalékolási nyugdíjra, mivel korábban évekig külföldön dolgozott.
A bíróság dönt majd arról, mennyre hihetők a vádlott szavai, vagy inkább Gábor megrendítő története állja meg a helyét. Annyi biztos, hogy a verekedés nyomán egy ember fél szeme világát és jövőjét veszítette el, a tettesek pedig most próbálnak kibújni a felelősség alól.
Sajnos nem ritkák az ilyen esetek, ráadásul kortól függetlenül is megtörténnek. Legutóbb szeptember végén egy 18 éves kamaszlány verekedett össze súlyosan egy kortársával pusztán csak azért, mert szerinte szerelmére pályázott és így már riválisként tekintett rá. Az ügyről részletesen beszámolt az Origo.hu is.