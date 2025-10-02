Újabb fordulat a bíróságon a vénkerti szemkiverés ügyében

Debrecen egyik legsokkolóbb ügye újabb csavart vett és bíróság elé került az a verekedés, amelynek során a Vénkertben Mányik Gábor elveszítette a jobb szemét. Az eset még 2024 októberében történt, egy közös italozás után, amikor Gábor ötezer forint miatt számon kérte hajléktalan ismerősét. A vita pillanatok alatt verekedésbe torkollott, a vége pedig tragikus lett. Gábor a földön maradt órákig magatehetetlenül, majd súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de látását már nem tudták megmenteni. Több foga is odaveszett és azóta a élete is megváltozott - írta a Haon.hu.

A verekedés után a bíróságon folytatódott az ügy

Fotó: TV2/Tények

A verekedés tényét nem vitatta a gyanúsított

Most a bíróságon megszólalt az egyik gyanúsított, de ő teljesen másképp mesélte el a történteket. A férfi szerint nem arról volt szó, hogy ők támadták meg Gábort, hanem éppen fordítva:

"Én is kaptam négy-öt öklöst, de kibírtam."

- mondta a vádlott.

Ez a kijelentés hideg zuhanyként érte Gábort, aki a Tények stábjától értesült a vallomásról. Felháborodva reagált, mert szerinte egybehangzóan beismerték a történteket, így a mostani fordulat teljes képtelenség.

Milliós kártérítés a tét

A sértett az előkészítő ülésen 3 millió forintos kártérítést követelt, mondván a verekedés miatt teljesen tönkre tették az életét. Az ügyészség az egyik gyanúsítottra elzárást és közmunkát kért, a másikra, aki a gyanú szerint kinyomta Gábor szemét, azonban el sem ment a tárgyalásra. Az ő ügyében később születhet döntés.

Mányik Gábor azt is elmesélte, hogyan alakult az élete a támadás után. Szeme elvesztése miatt állandó fájdalmakkal küszködött, később pedig azzal szembesült, hogy a munkaerőpiacon sem kap esélyt.

Hiába minősítették 62 százalékban rokkantnak, magyarországi munkaviszony híján nem jogosult leszázalékolási nyugdíjra, mivel korábban évekig külföldön dolgozott.

A bíróság dönt majd arról, mennyre hihetők a vádlott szavai, vagy inkább Gábor megrendítő története állja meg a helyét. Annyi biztos, hogy a verekedés nyomán egy ember fél szeme világát és jövőjét veszítette el, a tettesek pedig most próbálnak kibújni a felelősség alól.