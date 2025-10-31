Hírlevél

Vizsgálat!

Fordulat a Mol finomító tűzesetében – terrorcselekmény gyanúját is vizsgálhatják

vonat

Filmbe illő akciójelenet: apa és fia verekedett össze a vasútállomáson

Családi vita fajult tettlegességig egy péntek délutáni, Budapestről Hatvan felé tartó vonaton, ahol a MÁV munkatársai kísérték le a társaságot. A vasútállomáson tovább folytatott verekedés miatt végül rendőri intézkedésre volt szükség.
Péntek délután dulakodás alakult ki két férfi között egy Budapestről érkező vonaton. A konfliktus egészen a hatvani vasútállomásig kísérte a résztvevőket, ahol a MÁV személyzete leszállította a verekedés résztvevőit. Információink szerint apa és fia estek egymásnak, mindketten részegek voltak – írta a Heol.hu.

Vasútállomás vállt küzdőtérré, mikor apa és fia között verekedés robbant ki
Fotó: Ládi László/Agria Tv/Heol.hu

Verekedés robbant ki, leszállították őket

A helyzet a rendőrök kiérkezésével rendeződött. Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Heol.hu.-t, hogy kollégái jogi felvilágosítást adtak a feleknek, de tekintettel arra, hogy az eset nem kívánt további intézkedést, hivatalos eljárás végül nem indult.

Korábban két szerelmes esett egymásnak széklábbal és sörösüveggel egy kocsmában. Az esetről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

