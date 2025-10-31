Filmbe illő akciójelenet: apa és fia verekedett össze a vasútállomáson

Péntek délután dulakodás alakult ki két férfi között egy Budapestről érkező vonaton. A konfliktus egészen a hatvani vasútállomásig kísérte a résztvevőket, ahol a MÁV személyzete leszállította a verekedés résztvevőit. Információink szerint apa és fia estek egymásnak, mindketten részegek voltak – írta a Heol.hu.

Vasútállomás vállt küzdőtérré, mikor apa és fia között verekedés robbant ki

Fotó: Ládi László/Agria Tv/Heol.hu

Verekedés robbant ki, leszállították őket

A helyzet a rendőrök kiérkezésével rendeződött. Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Heol.hu.-t, hogy kollégái jogi felvilágosítást adtak a feleknek, de tekintettel arra, hogy az eset nem kívánt további intézkedést, hivatalos eljárás végül nem indult.

