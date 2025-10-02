Vadállati kegyetlenséggel verték meg a BKV diszpécsernőjét a metróban

A BKV közlése alapján a Magyar Nemzet írta meg, hogy az M3-as metró Újpest-városkapu állomásán súlyosan bántalmazták a BKV egyik szolgálatot teljesítő állomási diszpécserét. A verés láttán egy másik munkatárs azonnal riasztott a biztonsági őröket, akik a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen tartották a zavart, agresszív férfit.

Brutális verés áldozata lett a BKV dolgozója az M3-as metró állomásán

A fotó illusztráció: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A társaság közleményében hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaz az erőszakkal szemben, és minden rendelkezésére álló eszközt bevet munkatársai és az utasok védelmében. A metróállomásokon állandó és mozgó vagyonőrök járőröznek, emellett pedig kamerákon keresztül is figyelik a munkatársak a forgalmat, hogy a renitenseket kiszűrjék.

A BKV közölte, hogy folyamatosan fejlesztik a biztonsági intézkedéseket, ennek hatására a tavalyi évhez képest idén kevesebb atrocitás érte a dolgozókat: míg 2024-ben 14 eset történt, ebből 12 az első három negyedévben, addig 2025-ben szeptember végéig 8 esetet regisztráltak.

A BKV egyes munkavállalói közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így számukra külön védettséget biztosít a törvény, a sérelmükre elkövetett bántalmazás három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de minősített esetekben ötéves szabadságvesztést is kiszabhatnak

– figyelmeztettek.

Gyakran fenyegeti verés a közlekedésben dolgozókat

Egyre gyakrabban fordul elő verbális vagy fizikai támadás a MÁV-csoport szolgálatot teljesítő kollégáival szemben is. A cég munkatársai szintén közfeladatot látnak el, a velük szembeni erőszak bűncselekmény – erre, valamint a támadások jogi következményeire hívja fel a figyelmet a „Ha megütöd, leülöd!" elnevezésű kampány, amelyről bővebben itt olvashat.