Vérfagyasztó jelenetet rögzített a rendőrség kamerája - videóval

Egyes sofőrök felelőtlensége nem ismer határokat. Vérfagyasztó jelenet játszódott le a rendőrök szeme előtt, az autójuk fedélzeti kamerája rögzítette a sofőr megdöbbentő akcióját. Az esetről készült videót a Szoljon.hu is közzétette.

Vérfagyasztó jelenet a rendőrök szeme láttára, nem ússza meg a felelőtlen sofőr

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség/Faceook/Szoljon.hu

Vérfagyasztó jelenet a rendőrök orra előtt

Szolnokon, a Holt-Tisza közelében egy autóvezető alkalmatlansága majdnem súlyos tragédiába torkollott. Centiken múlt, hogy megúszták a haváriát.

Kollégáink fedélzeti kamerája rögzítette, amint a járművezető éppen a Holt-Tisza vizében gyönyörködött, majd áttért a szemközti forgalmi sávba és nekiütközött a szemből érkező autónak. A rendőrautót épphogy ki tudta kerülni. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt személyi sérülés

– írták a rendőrök a közösségi oldalukon.

A Szoljon.hu idézett néhány kommentelőt is, akik szintén lesápadtak a ledöbbentő képsorokat látva.

Előtte lévő autónak nem tudom mi tört le, de olcsón megúszta, napi szinten járok ott, de ilyet még nem láttam

– írta az egyikük.

A rendőrök a posztjukban megemlítették azt is, hogy a közlekedésrendészek megtették a szükséges intézkedéseket a felelőtlen sofőr ellen.

Még a nyáron történt, hogy egy teherautó műszaki hiba miatt félrehúzódott a pihenőparkolóból kivezető gyorsítósávra, ami egyben a csomópont lehajtósávja is. A sztráda belső sávjában előző autós – nem ismert okok miatt – hirtelen a külső sávba sorolt ki egy kamion takarásából, és az ott álló teherautóba csapódott a vizes úton.