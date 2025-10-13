Péppé verte rokona ismerősének arcát egy borsodi férfi

2024. június 18-án késő este egy férfi hangos veszekedést hallott kiszűrődni az egyik rokona Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Homrogdon lévő otthonából, ezért úgy döntött, ő is bemegy a házba. Már az udvaron meglátta a férfit, hozzátartozója ismerősét. A lépcsőnél fellökte, majd durván el is verte - írta meg a Boon.hu.

A földre zuhant férfi úgy begurult, hogy feltápászkodott, és elindult a másik felé, aki nem ijedt meg tőle.

A támadó - aki az imént ellökte - most többször behúzott neki ököllel.

Kifejezetten a fejére célzott és egyiket sem vétette el.

Úgy elverte, hogy betört az arccsontja

Az áldozat megint legurult a lépcsőről. Bár a jelenlévők próbálták megállítani őket, a támadó csak azután volt hajlandó elhagyni a házat, hogy jól elverte az illetőt. A megtámadott férfinek sem kellett több. Feltápászkodott és elindult a támadó után, aki erre combon rúgta, amitől az áldozat megint a földön kötött ki, immár harmadszor. A jelenlévők akadályozták meg, hogy komolyabb baja legyen, de így is eléggé megsérült.

Az áldozatnak betört az arccsontja és az orra is. Ezek 8 napon túl gyógyuló sérülésnek minősülnek, de maradandó fogyatékosság vagy súlyosabb egészségromlás nem alakult ki nála.

Az Encsi Járási Ügyészség súlyos testi sértés miatt emelt vádat a támadó ellen. Az ügyészek a férfivel szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és pártfogó felügyelet alkalmazását indítványozták.

